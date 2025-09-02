الخارجية القطرية: خطة احتلال غزة تهدد الجميع.. وفتح المعابر بات ضرورة إنسانية عاجلة

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن خطة إسرائيل الرامية إلى احتلال قطاع غزة بالكامل تضع الجميع أمام تهديد مباشر، بمن فيهم المدنيون المحتجزون داخل القطاع، محذرة من التداعيات الكارثية لمثل هذه الخطط التي تتعارض مع كل القوانين الإنسانية والدولية.

ضرورة فورية لفتح المعابر وإدخال المساعدات

وشددت الخارجية القطرية على أهمية فتح المعابر بشكل عاجل ودون تأخير، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى غزة، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية واستهداف البنية التحتية للمستشفيات ومراكز الإيواء.

إجماع دولي متزايد ضد السياسات الإسرائيلية

وأوضحت الخارجية أن الإجراءات الإسرائيلية تلقى معارضة إقليمية ودولية واضحة، مؤكدة أن هذا الرفض المتنامي يعكس خطورة استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، ويبرهن على الحاجة إلى تدخل دولي فوري لوقف هذه الانتهاكات.