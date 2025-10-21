قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وفد هيئة سنتريور للمراجعة على نظام الجودة في زيارة لجامعة حلوان

جامعة حلوان
حسام الفقي

استقبلت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، وفدًا من هيئة سنتر يور المعنية بمنح شهادات الأيزو، وذلك في إطار أعمال المراجعة الخارجية الخاصة بتجديد شهادة ISO 9001:2015  لنظام الجودة الإدارية بالجامعة.


وفي هذا الإطار، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي نظام الجودة والتطوير المؤسسي أهمية قصوى باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التميز في الأداء الأكاديمي والإداري، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تسعى باستمرار إلى ترسيخ معايير الكفاءة والشفافية في مختلف القطاعات، وتعزيز بيئة العمل القائمة على التحسين المستمر والالتزام بمعايير الجودة الدولية، بما يواكب تطلعات الدولة نحو بناء مؤسسات تعليمية أكثر تنافسية وريادة.


تكوّن وفد هيئة سنتر يور من الدكتورة زينب جبارة والدكتورة رانيا الصراف، حيث جاءتا في زيارة تمتد على مدار يومي 20 و21 أكتوبر 2025، تشمل عددًا من الإدارات المركزية بالجامعة لمراجعة وتقييم الأداء الإداري ومدى الالتزام بمعايير الجودة الدولية.


وكان في استقبال الوفد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نبيل عبد السلام مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، حيث رحبوا بالوفد مؤكدين حرص الجامعة على تعزيز ثقافة الجودة والتطوير المستمر في الأداء الإداري.


وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور حسام رفاعي أن جامعة حلوان تبذل جهدًا كبيرًا لتيسير الخدمات التي تقدمها للطلاب والعاملين والمجتمع المحيط، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق الحرص على تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لما تقدمه الجامعة من خدمات داخل وخارج مجتمعها الأكاديمي، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ويسهم في تعزيز ثقة ورضا المستفيدين.


ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن نظام الجودة في جامعة حلوان لم يعد مجرد إطار ورقي أو إجراء شكلي، بل أصبح واقعًا عمليًا ملموسًا انعكس على الأداء اليومي في مختلف الإدارات. وأضاف أن الجامعة حققت خلال السنوات الأخيرة تحولًا رقميًا شاملًا ألغى الاعتماد على الأرشفة التقليدية والأنظمة الورقية، بما يتماشى مع توجه الدولة للتحول الرقمي في مؤسساتها التعليمية.


فيما قدم الدكتور نبيل عبد السلام، مدير مركز ضمان الجودة وممثل الإدارة العليا للجودة، عرضًا شاملًا تناول خلاله موقف إدارات الجامعة من تطبيق نظام الجودة الإدارية، مبرزًا التطور الملحوظ في الأداء المؤسسي والإداري. وأوضح أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية مؤهلة ووحدة جودة فاعلة، إلى جانب عدد من المراجعين الداخليين المدربين الذين يتولون مهام المتابعة والتقييم المستمر لتطبيق متطلبات مواصفة الأيزو في الإدارات المختلفة، بما يضمن فاعلية النظام واستمرارية تحسينه.


كما أوضح أن نظام الجودة الإدارية بالجامعة يقوم على أربع مراحل رئيسية هي: التخطيط ووضع الأولويات، ثم التنفيذ والتطبيق، فالقياس والتقويم، وأخيرًا المراجعة والتحسين، وهي المراحل التي تمثل الإطار المتكامل الذي يضمن استمرارية التطوير ورفع كفاءة الأداء الإداري في جميع قطاعات الجامعة.

وخلال الزيارة، أشادت الدكتورة زينب جبارة بما شاهدته من نظام متكامل لقياس الأداء داخل الجامعة، مؤكدة أن العرض الذي قُدِّم من إدارة الجودة يعكس وعيًا مؤسسيًا متطورًا وثقافة إدارية ناضجة في تطبيق معايير الجودة الدولية. كما أثنت على دقة البيانات ومستوى التنظيم الذي يعكس التزام جامعة حلوان بالتحسين المستمر وتطوير بيئة العمل الإداري.

وتحدثت الدكتورة رانيا الصراف عن التطور الملحوظ في آليات المتابعة والتقويم بالجامعة، مؤكدة أن ما وصلت إليه جامعة حلوان من تقدم في تطبيق منظومة الجودة يمثل نموذجًا متميزًا للجامعات المصرية التي تسعى للتميز المؤسسي والاعتماد الدولي.

جامعة حلوان شهادات الأيزو هيئة سنتر يور

