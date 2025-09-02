قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يوسف أبو كويك: الاحتلال يواصل قصف غزة وسقوط عشرات الشهداء من الأطفال والنساء

غزة
غزة
البهى عمرو

أكد يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" في مدينة غزة، أن القطاع يشهد منذ فجر اليوم تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا هو الأعنف منذ أيام، ما أسفر عن سقوط أكثر من 50 شهيدًا حتى اللحظة، بينهم 30 على الأقل في مدينة غزة وحدها، ومن بين الشهداء 20 مواطنًا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في منطقتي نتساريم والطينة شمال غرب رفح، موضحا أن المصابين والشهداء يُنقلون تباعًا إلى مستشفيي العودة وناصر في النصيرات وخان يونس، نتيجة للاستهداف المباشر لمواقع توزيع المساعدات.

وأضاف أبو كويك أن طائرات الاحتلال شنّت غارات مكثفة على عدة أحياء في مدينة غزة، كان أبرزها استهداف منزل في منطقة تل الهوا جنوب غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 14 شخصًا، كما طالت الغارات أحياء الشيخ رضوان، جباليا النزلة، والزرقاء، وخلفت شهداء بينهم نساء وأطفال نُقلوا إلى مستشفى الشفاء وعيادة الشيخ رضوان، وأفاد بأن انفجارًا عنيفًا سُمع قبل قليل في وسط مدينة غزة، دون اتضاح طبيعة الهدف حتى الآن.

وفي ظل استمرار القصف، يشهد القطاع موجات نزوح جديدة، حيث يُجبر السكان في المناطق المستهدفة شمال غزة على التوجه غربًا، مع وجود نزوح محدود نحو الجنوب، وأوضح أبو كويك أن إصرار كثير من العائلات على البقاء في غزة يعود إلى عدم توفر مناطق صالحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين، إضافة إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بعملية الانتقال. وأشار إلى أن هذا التصعيد يضاعف من معاناة السكان الذين يواجهون حصارًا خانقًا وظروفًا إنسانية كارثية.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

صورة أرشيفية

خبير: مفاعل ديمونا متهالك وقد يهدد المنطقة بتسريب إشعاعي

مفاعل ديمونا النووي في إسرائيل

خبير: إسرائيل تحتكر السلاح النووي.. وصور ديمونة رسالة ردع وتخويف

د. محمد جبران

وزير العمل: القانون الجديد تشريع وطني يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

