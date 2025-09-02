كيف يكون إحياء ذكرى المولد النبوي؟.. 5 عبادات تقربك إلى الله

ساعات قليلة تفصلنا عن ذكرى المولد النبوي الشريف 2025، حيث أرسله الله رحمة للعالمين وليس لزمان محدد أو مكان بعينه، لذا يتوجب على كل مسلم شكر الله تعالى على هذه النعمة بقراءة سيرة النبي العطرة والاقتداء به في أفعاله وأقواله وتعامله مع أبنائه وأزواجه، كما يجب على كل مسلم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في عباداته وأذكاره، وفي السطور التالية نتعرف أفضل يمكن بها إحياء ذكرى المولد النبوي.

كيف يكون إحياء ذكرى المولد النبوي؟

ومن أهم العبادات التي يمكن أن يقوم بها المسلم في إحياء ذكرى المولد النبوي هي ما يلي:

الإكثار من الصلاة على النبي ، وهي عبادة أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وذلك في قول الله تعالى "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". التصدُّق والإحسان إلى الفقراء، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز التهادي بشراء حلوى المولد النبوي وإدخال الفرحة على الفقراء بمناسبة هذه الذكرى العطرة. إنشاد أشعار المديح والتوقير والمحبة لرسول الله، حيث ثبت عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: "مَرَّ عُمَرُ في المَسْجِدِ وحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقالَ: كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وفيهِ مَن هو خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ التَفَتَ إلى أبِي هُرَيْرَةَ، فَقالَ: أنْشُدُكَ باللَّهِ، أسَمِعْتَ رَسولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: أجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أيِّدْهُ برُوحِ القُدُسِ؟ قالَ: نَعَمْ". والفرح بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الاحتفال بذكرى المولد النبوي العظيم عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله تعالى. قراءة السيرة النبوية وهي فرصة عظيمة للتعرف على حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به.

دعاء مولد النبي