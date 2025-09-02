قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
الافتاء: يجوز شرعا صوم يوم المولد النبوي الشريف

إيمان طلعت

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا صوم يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله تعالى على هذه النعمة الكبرى؛ وهذا النوع من الصيام فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه -». أخرجه مسلم.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤال حول صيام يوم المولد النبوي الشريف، وكان نصه: "اعتدت صيام يوم المولد النبوي الشريف شكرًا لله على هذه النعمة الكبرى؛ فما حكم الشرع في ذلك؟".

في ردها، أوضحت دار الإفتاء أن يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو يوم عظيم أكرم الله به البشرية بولادة خير الخلق، مما يجعله يومًا يستحق التعبير عن الشكر لله تعالى من خلال الطاعات والقربات، ومن بينها الصيام الذي يعد من أفضل العبادات.

كما أضافت أن إظهار الفرح والسعادة بمولد النبي الكريم، هو تعبير عن الاعتزاز بهذه النعمة العظيمة، ففرحة المؤمن بمولده صلى الله عليه وسلم أعظم من أي فرحة أخرى.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن صيام يوم المولد النبوي الشريف هو عمل مشروع وحسن، حيث يعد من شكر الله على نعمه، كما أنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصوم يوم الإثنين، وهو اليوم الذي وُلد فيه.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

كما أكدت دار الإفتاء ، على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موضحة أن ذلك يعد من أفضل الأعمال وأقربها إلى الله، لأنه يعبر عن الحب والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصول الإيمان، وقد ذكر الله تعالى هذا الحب في كتابه الكريم حين أقسم بحياة النبي في قوله: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ [الحجر: 72].

واستشهدت دار الإفتاء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (أخرجه البخاري ومسلم). 

وعلَّق الحافظ ابن رجب على هذا الحديث بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعد من أساسيات الإيمان، وقد قرنها الله بمحبة ذاته عز وجل.

وأوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يتضمن تجمع الناس لذكر الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سيرته، والتصدق على الفقراء، وإطعام الطعام، وإظهار المحبة والتقدير له صلى الله عليه وسلم، فرحًا بمولده وشكرًا لله على نعمة ولادته.

يجوز شرعا صوم يوم المولد النبوي الشريف

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

