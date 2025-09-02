زعما سوء سلوكها.. سيدة تستعين بشقيقها للتخلص من ابنتها بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على ربة منزل وشقيقها، لاتهامهما بقتل ابنة الأولي، بعد التعدي عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب الشك في سلوكها وتأديبها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثمان فتاة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثمان لفتاة تدعى "داليا" 18 سنة، مصابة بكدمات متفرقة.

وكشفت التحريات أن والدتها 50 سنة، استعانت بشقيقها 30 سنة، بائع، لتأديبها، فانهالا عليها ضربا حتى فارقت الحياة.

وتم ضبط المتهمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.