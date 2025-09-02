قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر تطالب المجتمع الدولي بتشكيل موقف موحد لردع إسرائيل
مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزيري يسافر إلى فرنسا خلال إجازة الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري
ملك موسى

سافر التونسي سيف الجزيري مهاجم فريق الزمالك إلى فرنسا لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام في ظل توقف الدوري بسبب تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الخميس المقبل للانتظام في تدريبات فريقه يوم الجمعة المقبل.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد الخسارة من وادي دجلة في الجولة الخامسة لمسابقة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك سيف الجزيري الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

التضامن: تأهيل 1000 رائدة اجتماعية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.. البنك المركزي يخفض أسعار العائد.. انفوجراف

رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

بالصور

على اد الايد.. طريقة عمل حلاوة المولد

على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد
على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد
على اد الايد طريقة عمل حلاوة المولد

تموين الشرقية يضبط 13 طن فحم وبخور ناموس ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

صحة سوهاج تغلق مركز حضانات غير مرخص وتضبط أدوية منتهية الصلاحية بساقلتة

العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج

فيديو

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد