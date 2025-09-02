الجزيري يسافر إلى فرنسا خلال إجازة الزمالك

سافر التونسي سيف الجزيري مهاجم فريق الزمالك إلى فرنسا لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام في ظل توقف الدوري بسبب تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الخميس المقبل للانتظام في تدريبات فريقه يوم الجمعة المقبل.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد الخسارة من وادي دجلة في الجولة الخامسة لمسابقة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.