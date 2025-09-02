أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟

اسعار الفراخ والبيض اليوم .. من أكثر ما يشغل المواطنين بشكل يومي ويبحثون عنه باستمرار لمعرفة خطة الأسعار بالأسواق ، حيث يتغير سعر الفراخ في المحلات يومياً وقد يرتفع أو يستقر بفارق جنيهات.

ويستعرض صدى البلد في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم و سعر كيلو البانيه الأكثر طلباً في الأسواق ، وسعر كرتونة البيض بكل أنواعها وذلك وفقاً لبورصة الدواجن اليوم الثلاثاء ٢ سبتمبر ..





سعر الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الثلاثاء 2سبتمبر بين 68 و73 جنيهًا

وفي المقابل، استقر سعر الكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية عند نحو 66 جنيهًا لتجار الجملة.



سعر الفراخ البلدي اليوم

اما سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء ٢ سبتمبر ، فاستقر عند مستوى 115 جنيها للتجار، وسعره للمستهلك وصل ١٢٥ جنيها للكيلو.



سعر الفراخ الأمهات اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات حوالي 60 جنيهًا في بورصة الدواجن للتجار، بينما وصل للمستهلك في الأسواق بسعر يصل إلى 70 جنيهًا للكيلو.



سعر الفراخ الساسو اليوم



سجل سعر الفراخ الساسو نحو 88 جنيهًا في بورصة الدواجن،وللمستهلك إلى نحو 98 جنيهًا للكيلو



سعر البانيه اليوم الثلاثاء

أما سعر البانيه اليوم ، فقد تراوح في الأسواق ما بين ١٩٠ إلى ٢١٠ جنيهات للكيلو حسب المنطقة .



سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين ١٣٥ إلى ١٤٠ جنيهاً

-كما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر مابين ١٤٠ إلى ١٤٥ جنيها

-ووصل سعر كرتونة البيض البلدي من ١٢٥ إلى ١٣٠ جنيهاً .

6 منافذ متنقلة لبيع البيض

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 6 منافذ متنقلة لبيع البيض بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في عدد من الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.