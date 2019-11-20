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مرأة

نظارة شمس.. ياسمين رئيس وزوجها يثيران الجدل في القاهرة السينمائي | شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:13 م
ياسمين رئيس و زوجها
ياسمين رئيس و زوجها
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رشا عوني
حضرت النجمة ياسمين رئيس برفقة زوجها المخرج هادي الباجوري،، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.

وظهرت ياسمين رئيس بفستان مجسم قصير من جانب واحد، واختارت تسريحة شعر غريبة، حيث اعتمدت قصة ذيل الحصان متعددة الفراغات.

وظهر زوج ياسمين رئيس المخرج هادي الباجوري، بنظارة شمسية سوداء على السجادة الحمراء، ما جعله محط أنظار الجميع.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).

A post shared by Inji Ali (@injialiofficial) on Nov 20, 2019 at 10:29am PST
نظارة شمس.. ياسمين رئيس وزوجها يثيران الجدل في القاهرة السينمائي | شاهد
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