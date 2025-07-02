حارس بوروسيا دورتموند: الأفضلية لريال مدريد

اعترف جريجور كوبيل، حارس مرمى بوروسيا دورتموند، بصعوبة المواجهة المقبلة أمام ريال مدريد، المقررة مساء السبت في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى تفوق الفريق الإسباني من حيث الإمكانيات والمهارات الفردية.

وفي تصريحاته عقب فوز دورتموند على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، فجر الأربعاء، قال كوبيل: "ندرك تمامًا أننا بحاجة لتقديم أداء أفضل وأقوى أمام ريال مدريد. لا شك أن الأفضلية تصب لصالحهم، نظراً لفارق الجودة والمهارات بين الفريقين".

وأضاف الحارس السويسري، في حديثه للموقع الرسمي لـالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "نعتمد على العمل الجماعي لتعويض هذا الفارق، وسنقاتل بروح واحدة لتحقيق نتيجة إيجابية".

وعن مواجهة مونتيري، أوضح كوبيل: "نحن سعداء للغاية بالتأهل، خصوصًا أن المباراة لم تكن سهلة، وواجهنا خصمًا قويًا. سيطرنا على مجريات الشوط الأول، لكن مونتيري عاد بقوة في الثاني، لأنه لم يكن لديه ما يخسره. رغم ذلك، حافظنا على هدوئنا حتى صافرة النهاية".

يُذكر أن ريال مدريد تغلب على دورتموند في آخر مواجهتين بينهما، الأولى كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 على ملعب ويمبلي بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-2 في دور المجموعات على ملعب سانتياجو برنابيو في البطولة ذاتها بعد أشهر قليلة.