منطقة القاهرة تجري قرعة القسم الثاني للكرة النسائية

أجرت منطقة القاهرة لكرة القدم قرعة دوري القسم الثاني لدوري الكرة النسائية المجموعة الثالثة والتي تضم مركز شباب المعادي ونادي السكة الحديد ونادي الكيماويات ومركز شباب القلعة ونادي ايديال ونادي النوبي ومركز شباب الساحل.





القرعة أُجريت في حضور سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، ومجلس إدارة المنطقة برئاسة محمد الشربيني وأعضاء المجلس احمد محفوظ ونافع عبد الدايم وحسين خلف الله وتامر غنام ومحمد مسلم القائم بأعمال المدير التنفيذي وطه عبدالجواد المدير المالي وأيمن حسان مدير لجنة المسابقات.





وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:





نادي النوبي مع مركز شباب المعادي

نادي الكيماويات مع نادي السكة الحديد

نادي ايديال مع مركز شباب القلعة



