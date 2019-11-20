أخبار الزمالك.. بشرى سارة للجماهير.. عودة أبو الفتوح .. وفحص طبي لفرجاني ساسي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الاجتماع بلاعبيه قبل انطلاق المران المسائي اليوم.حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول علي إذن من الجهاز الفني للفريق.حصل مسئولو نادي الزمالك على تأكيدات بعودة الجماهير في منافسات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.ترغب إدارة نادي الزمالك في استعادة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر خلال يناير المقبل من صفوف سموحة بعد المستويات المميزة التي قدمها في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.يخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي تحت إشراف طبيب الفريق الأبيض وذلك بعد عودته إلى القاهرة.كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف الإصابات قبل لقاء إنبي المقرر له يوم الاثنين المقبل من عمر بطولة الدوري.