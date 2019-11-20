ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

توافد اليوم عدد كبير من نجمات ونجوم الفن الى السجادة الحمراء للمشاركة فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41.



وتألقت الكثير من النجمات بمجموعة مميزة و ملفتة من التصميمات و الفساتين ، ولم تلفت الأنظار الفساتين الجريئة فقط، بينما تألقت بعض النجمات بتصميمات أنيقة و محتشمة ابتعدن بها عن العري.



ومن أبرز النجمات اللاتى تميزت إطلالاتهن بالبساطة والاحتشام الفنانة هبة مجدى التى أطلت بفستان أصفر أنيق، كما ارتدت الفنانة لقاء الخميسي فستانا رائعا اتسم بالتطريزات الراقية.



كما ظهرت الفنانة رجاء الجداوى كعادتها بإطلالة انيقة وراقية، كما خطفت الأنظار المذيعة رضوى الشربينى بفستان ملفت.



