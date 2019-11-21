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من داخل سجن برج العرب.. أحمد موسى يتناول الأرز والفطير.. ويؤكد: ابنة خيرت الشاطر تعالج على نفقة الداخلية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
تفقد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، منطقة سجون برج العرب، كما تفقد الحالة الصحية المقدمة إلى النزلاء والعنابر ومستشفى السجن والمطابخ، وأجرى الإعلامي أحمد موسى حوارات مع السجناء المسؤولين على السجن من أجل نقل الصورة الحقيقية داخل السجون المصرية وتوضيحها أمام العالم بأكمله.

إلغاء الأشغال الشاقة.. أحمد موسى: معدات بـ 100 مليون جنيه في مستشفى سجن طره
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مستشفي طرة به معدات وأجهزة بـ 100 مليون جنيه والحالة الصحية لـ خيرت الشاطر ومحمد بديع أفضل من أعضاء التنظيم في الخارج.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو سجين أصيب بخدش الدنيا تتقلب ودور المسؤولين على السجناء الحفاظ على صحتهم ولا محصلة من إيذائهم".

الإخوان كاذبون.. أحمد موسى: ابنة خيرت الشاطر تعالج على نفقة الداخلية
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" ابنة الإرهابي خيرت الشاطر تعاني مرض وراثي، وزوجة خيرت الشاطر طلبت علاج ابنتها على نفقتهم الشخصية، ولكن الداخلية هي التى تتحمل تكاليف علاج ابنة خيرت الشاطر".

أحمد موسى: لو في دكر يقرب من السجون ويشوف هيحصله إيه
ال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يستطيع أحد الإقتراب من السجون المصرية أو تهديد أمنها بفضل مجهودات الداخلية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو في حد دكر من العصابة الإرهابية يقرب من أي سجن في مصر ويشوف هيحصله إيه".

نزيل بسجن برج العرب: لا تعذيب داخل السجون.. والرئيس يعمل لصالح مصر
قال أحد نزلاء سجن برج العرب، إنه يتلقى أفضل رعاية طبية داخل مستشفى السجن، مضيفا:" الرعاية الصحية على أعلى مستوى".

وأضاف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ، :" لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية ويتم توفير الرعاية الطبية، وإجراء الأشعات والتحاليل على الفور".

سجين ببرج العرب يبكي على الهواء.. وأحمد موسى يقبل رأسه
قال أحد نزلاء سجن برج العرب، إنه مصاب بفشل كلوي ويقوم بغسل الكلى منذ عام، مضيفا:" أتلقى رعاية طبية متميزة داخل مستشفى السجن".

لحمة وسمك وكباب حلة.. سجين لـ أحمد موسى: بناكل بروتين طوال الأسبوع
قال أحد نزلاء سجن برج العرب، إنه يقوم بطبخ اللحوم يومين في الأسبوع ويحصل كل مسجون على 150 جرامًا في الوجبة وفقًا للوائح السجن، مضيفا:" باطبخ كباب حلة".

وأضاف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى: "نقوم بطبخ سمك وفراخ، ويتناول السجين بروتين طوال الأسبوع سواء كان فراخ او لحمة او سمك".

أحمد موسى يتناول وجبات السجناء على الهواء
تفقد الإعلامي أحمد موسى، مطابخ السجن والوجبات التي يتم تقديمها للنزلاء.

كما قام الإعلامي أحمد موسى، بتناول عينة من وجبات السجناء داخل منطقة سجون برج العرب.
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