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رياضة

ربيع ياسين: المنتخب الأولمبي يحتاج صلاح وتريزيجيه وجمعة في طوكيو 2020

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:50 ص
رمضان صبحي وشوقي
رمضان صبحي وشوقي غريب
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محمد رشاد
كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 عن مرشحيه الثلاثة للانضمام لقائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وصرح ربيع ياسين عبر قناة الأهلي "لابد من تشكيل مثلث هجومي للتفوق في بطولة كبيرة، لأن الشخصية الهجومية يجب أن تفرض نفسها، فالدفاع فقط لن يحقق لنا شيئا".

وأضاف "أرى أن المنتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح و محمود حسن (تريزيجيه) وصانع ألعاب يصنع الفارق في الثلث الأمامي أو بمثابة لاعب وسط ثان بجوار أكرم توفيق، يتولى المهام الهجومية".

وأشار مدرب منتخب الشباب "أرشح صالح جمعة إذا كان لائقا وفي حالته الفنية العالية، وبديله في وجهة نظري، عبد الله السعيد ، خط دفاع المنتخب الأولمبي وحراسة المرمى جيدان للغاية، وكذلك ظهيرا الجنب رائعان".

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة، بعد نجاح المنتخبين في الحصول على بطاقتي التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.
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