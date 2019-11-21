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رياضة

على وضعك.. سيف زاهر يوجه رسالة لـ شوقي غريب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:15 ص
سيف زاهر
سيف زاهر
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ياسمين تيسير
أشاد الإعلامي سيف زاهر بـ المنتخب الأوليمبي عقب التأهل لـ نهائي بطولة أمم افريقيا تحت سن 23 عاما و ضمان التأهل لـ أولمبياد طوكيو. 

وطالب سيف زاهر في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " الجماهير المصرية بالاحتفال بـ المنتخب و التأهل لنهائي البطولة والكف عن التفكير أو السؤال عن أسماء اللاعبين الثلاث الكبار الذين سيخوضون مع المنتخب الأوليمبي الأولمبياد.

وتابع سيف زاهر أن المنتخب خاض المباريات بروح و عزيمه رائعة وتلك هي الأسباب الرئيسية في التأهل مشددا أن شوقي غريب مدرب مميز و قدم الكثير من الإنجازات طوال مسيرته كمدرب ثان أو أول.

ووجه سيف زاهر رسالة لـ شوقي غريب قائلا " على وضعك " مشددا أن الاستقرار من أهم عناصر نجاح المنتخب الأوليمبي كما أن شوقي غريب استطاع السيطرة على المنتخب.

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