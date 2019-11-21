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تعليم

إحالة 39 من العاملين بمدرسة هرية الإعدادية في الشرقية للتحقيق

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:25 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 39 من العاملين بمدرسة هرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارة المحافظ المفاجئة صباح اليوم للمدرسة للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي ومتابعة نسب حضور التلاميذ داخل الفصول المدرسية. 

أعرب المحافظ عن استيائه الشديد لعدم تواجد هذا الكم من المدرسين بالمدرسة مما يضر بالعملية التعليمية ، مؤكدًا أنه من حق الطالب أن يجد مدرسًا يشرح له المناهج المدرسية.

أكد محافظ الشرقية علي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة على المدارس لضبط نسب حضور التلاميذ والمعلمين والتأكد من إنتظام سير العملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.
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