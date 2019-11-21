إحالة 39 من العاملين بمدرسة هرية الإعدادية في الشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 39 من العاملين بمدرسة هرية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارة المحافظ المفاجئة صباح اليوم للمدرسة للاطمئنان على انتظام سير اليوم الدراسي ومتابعة نسب حضور التلاميذ داخل الفصول المدرسية.





أعرب المحافظ عن استيائه الشديد لعدم تواجد هذا الكم من المدرسين بالمدرسة مما يضر بالعملية التعليمية ، مؤكدًا أنه من حق الطالب أن يجد مدرسًا يشرح له المناهج المدرسية.



