أحالهم للتحقيق.. محافظ الشرقية يكتشف غياب 39 معلما بمدرسة هرية رزنة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 39 معلما بمدسة هرية رزنة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارة المحافظ المفاجئة صباح اليوم للمدرسة للإطمئنان على إنتظام سير اليوم الدراسي ومتابعة نسب حضور الطلاب داخل الفصول المدرسية.



أعرب المحافظ عن إستيائه الشديد لعدم تواجد هذا الكم من المدرسين بالمدرسة مما يضر بالعملية التعليمية ، مؤكدًا انه من حق الطالب أن يجد مدرسًا يشرح له المناهج المدرسية.



أكد محافظ الشرقية علي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة على المدارس لضبط نسب حضور التلاميذ والمعلمين والتأكد من إنتظام سير العملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.