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ثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش العنف ضد المرأة وأخطار الزواج المبكر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:52 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الدقهلية، حيث أقام قصر ثقافة نجيب سرور بإخطاب، مكتبة كفر غنام، مكتبة دماص، بيت ثقافة الجمالية، بيت ثقافة المقاطعة وبيت ثقافة المطرية احتفاليات باليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع المدارس الثانوية للبنات.

تضمنت محاضرتين الأولى بعنوان "لا للتمييز والعنف ضد المرأة"، الثانية بعنوان "الزواج المبكر وأخطاره"، ودارت حول تعريف العنف ضد المرأة أن ممارسة أي فعل عنيف عليها سواء كان جسديًا أو نفسيًا، بالإضافة للتهديد والحرمان من الحرية سواء من قبل المجتمع أو من قبل الأشخاص، مبينة أن من أسبابه استسلام المرأة لهذا العنف، والجهل، وتربية الرجل علي أساس العنف، وحثت علي نشر الوعي فى المجتمع على أهمية المرأة باعتبار أنها تشكل نصف المجتمع ولها نفس حقوق الرجل وواجباته، إلى جانب توضيح مشاكل الزواج المبكر وخطورته على الفتيات.

عقد بيت ثقافة بنى عبيد بالتعاون مع مدرسة الزراعة ببني عبيد ندوة بعنوان "دور مؤسسات الدولة فى محاربه الإرهاب" شارك فيها الشاعران أحمد سالم وهيثم متولي، وأوضحا مفهوم الإرهاب وأساليب محاربته وكيفية التصدي له من خلال الأسرة والمجتمع والمؤسسات الدينية والثقافية، وأعد بيت ثقافة المنزلة ومكتبتا شبرا سندى واللاوندي ورشا فنية احتفالًا بأعياد الطفولة.

نظم بيت ثقافة على مبارك عرضا فنيا لفرقة علي مبارك للسيرة والموال، حيث قدمت الفرقة باقة من أغاني التراث الشعبي ومنها "سير فر طريقك سير للفنان محمد الطبلاوي، تقلانه ليه يا حمدية لهاني محمود، صباح الخير للسيد الأسمر"، إلى جانب فقرات غنائية وشعرية للمواهب من الطلاب وذلك بمدرسة الحاجة كاميليا الابتدائية ببرمبال.
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