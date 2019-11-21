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تكنولوجيا

بيل جيتس يدعم أول شركة قادرة على حل مشكلات التغير المناخى

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
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قسم التكنولوجيا
ذكر موقع "يونايت أل" المتخصص في التكنولوجيا أن رجل الأعمال الأمريكى، بيل جيتس، وستيف كيس رائد الأعمال الأمريكى كشفا عن تدشينهما لشركة Heliogen وهى شركة ناشئة لإنتاج الطاقة النظيفة وتستخدم الذكاء الاصطناعى لمواجهة الانبعاثات الضارة للغازات.

وظهرت الشركة للنور أول أمس الثلاثاء، حيث ستستخدم الشركة الذكاء الاصطناعى عن طريق استخدام حقل من المرايا لإنتاج ضوء كاف من ضوء الشمس لتوليد طاقة حرارية أعلى من ألف درجة مئوية.

ووفقا للمؤسسين فإن هذا الأمر سيبدل الوقود الحفري الناتج عن المنشآت الصناعية مثل التى تستخدم في صناعة الأسمنت والصلب والبتروكيماويات، والمفترض أنها مسئولة عن 20% من انبعاثات الكربون الموجودة في العالم.

وتعد الشركة هى الأولى من نوعها في العالم وستكون قادرة على تبديل الوقود الحفرى بطاقة حرارية قادمة من الشمس ودون كربون وذلك لحل المشكلات المناخية.

وبيل جيتس هو رجل أعمال ومبرمج أمريكي، أسس عام 1975 شركة مايكروسوفت مع بول آلان وقد صنع ثروته بنفسه، ويملك أكبر نصيب فردي من أسهمها المقدر بتسعة بالمئة من الأسهم المطروحة.
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