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تعليم

اتحاد طلاب كلية التمريض جامعة حلوان: نعمل على إعداد قادة للمجتمع وحث الطلاب بأهمية ممارسة الأنشطة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:04 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
قال باسم شريف رئيس اتحاد طلاب كلية التمريض جامعة عين شمس لصدى البلد خلال ندوة للاحتفال بتنصيب اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إن كلية التمريض كلية عملية لا يعى أغلب طلابها أهمية الأنشطة الطلابية ولجانها.

موضحا أن من أهم أهدافه كرئيس للاتحاد هو عمل حملات توعية بأهمية ممارسة الأنشطة الطلابية والانضمام لبرامج إعداد القادة لتكوين قادة للمجتمع.

مشيرا إلى أنه يجب على إدارة الكلية تخفيف الضغوطات الموجودة على الطلاب وإتاحة لهم بعض الوقت للترفيه.

بالإضافة إلى إعلانه أنه سيتم تنظيم بعض الندوات التعريفية للطلاب الجدد للتعريف بالكلية ومجالات عملها وكيفية الاستفادة منها فى مختلف مجالات الحياة.

مؤكدا أنه جار العمل على إقامة معسكرات لإعداد القادة يشارك بها بعض الأطباء وخريجى الكلية لعرض مشاكلهم وتجاربهم الناجحة على الطلاب للاستفادة منها.


يذكر أن ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة بدأ يوم ٣١ أكتوبر واستمر حتى ١٤ نوفمبر وفقا للجدول المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما باشرت الانتخابات أعمالها تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات إتحاد الطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب رئيسًا للجنة ومشرفا عاما.

وعضوية كل من: الدكتور . كريم مصطفي إبراهيم البطوطى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب و الدكتور تامر عبد المنعم راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئول الاتصال ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و طارق أحمد مدير عام إدارة رعاية الشباب و محمد أحمد عبد الملك مدير عام الشئون القانونية عضو قانوني و علاء عبد المنعم بإدارة الأسر الإتحادات الطلابية والطالبة أمنية عبد الفتاح و الطالبة سمر عبد الستار بكلية الآداب.
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