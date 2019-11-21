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رياضة

مش لازم beIN Sports .. كيف تشاهد نهائي أمم أفريقيا تحت 23 مجانا؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:01 م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
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قسم الرياضة
يدخل المنتخب الوطنى الأولمبي فى مواجهة قوية غدا الجمعة عندما يلعب أمام كوت ديفوار باستاد القاهرة فى نهائى بطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين المنتخبين، في تمام الثامنة مساءً، باستاد القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1، وتايم سبورت الأرضية.

وتبث قناة تايم سبورتس مباريات البطولة على التردد الأرضي، فيما حصلت قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة على حقوق بث المسابقة فضائيًا.

واستعدت تايم سبورتس لنقل البطولة كما فعلت في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، حين توفرت أجهزة استقبال البث الرقمي بالأسواق منذ أشهر قليلة.

ويبحث ملايين المصريين عن طرق مشاهدة البطولة عبر القناة وبثها الأرضي بأقل تكلفة ممكنة، ونستعرض أبرز الطرق لاستقبال البث الأرضي لقناة تايم لمشاهدة البطولة من المنزل كالتالي:

الطريقة الأولى
شراء وتركيب أجهزة استقبال البث الرقمي التي تم طرحها بالأسواق، ويبلغ سعر الداخلي منه 399 جنيهًا، والخارجي منه 699 جنيهًا، في منافذ الشركة المختصة بطرحه والتابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بينما يتوافر بسعر 474 جنيهًا بشارع عبدالعزيز، ويُستخدم جهاز استقبال خارجي لو كان التليفزيون في دور أرضي أو مكان به تردد ضعيف، بينما يتم استخدام الجهاز الداخلي لو كان المكان مفتوحًا وبه الشبكة قوية، أو في الأدوار العليا.

الطريقة الثانية
تركيب الإريال الأرضي لمشاهدة مباريات البطولة، والذي توقف إنتاجه منذ سنوات بسبب انتشار أجهزة الريسيفر وتجاهل الأرضي، ويبلغ سعر المصري منه 100 جنيه.

الطريقة الثالثة
يمكن مشاهدة قناة "Time Sports" على التردد الأرضي من خلال سلك الدش، ووصلة تليفزيون عادية "convert" بـ5 جنيهات فقط، ولكن دون الحصول على جودة البث الرقمي، وطرحت الهيئة الوطنية للإعلام القناة على تردد القناة الثانية الأرضية، وتعمل هذه الوصلة من خلال خلع طرف سلك الدش من جهاز الريسيفر وتوصيله في الوصلة المقصودة، ثم وضعه في جاك الشاشة بعيدًا من الريسيفر.

الطريقة الرابعة:
يمكن الحصول على تردد "تايم سبورت" من خلال الخطوات التالية:

- التأكد فى البداية من إمكانية استقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التليفزيون.

- الذهاب إلى الإعدادات.

- الذهاب إلى القنوات.

- توليف إعداد القناة.

- توليف تلقائي.

- بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل.

- اضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت.
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