مناخ محترم ومقدر.. مشيرة خطاب تتحدث عن جهود الوفد المصري في جنيف | فيديو

قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقا، إن جهود الوفد المصري في جنيف لمناقشة ملف حقوق الإنسان، مقدر ويجب أن يتم متابعته بجهود أخرى.



وأضافت خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 99% من المداخلات كانت توجه الشكر إلى الحكومة المصرية داخل مقر حقوق الإنسان في جنيف.



وتابعت أن مناخ مناقشة ملف حقوق الإنسان في جنيف كان «مناخ محترم»، وتم توجيه الشكر إلى مصر، موضحة أن هناك بعض المداخلات كانت ملونة سياسيا مثل المداخلات التركية والقطرية.



وكشفت السفيرة مشيرة خطاب أن هناك مداخلات كانت من العموم مما يفقدها المضمون مثل مطالب بأن تلتزم مصر باتفاقيات حقوق الإنسان وتلتزم بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة فهو عموم خاطئ فمصر قامت بالتصديق على معظم اتفاقيات حقوق الإنسان.



وقالت: إن تركيا طالبت التحقيق في وفاة محمد مرسي المتهم في عدة قضايا والتحقيق في سبب الوفاة، مؤكدا أنه ليس هناك ما يتم إخفاؤه ويتم تقديم الوقائع ويتم الرد على كل ما يثار في ملف حقوق الإنسان.