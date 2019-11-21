محمد محمود يعلن موعد عودته للملاعب.. ويكشف عن رسالة فايلر

كشف محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات حالته الصحية بعد قيامه بإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة خلال الفترة الماضية.



وقال محمد محمود في مداخلة تليفونية عبر برنامج سوبر تايم المذاع على قناة تايم سبورتس: "العملية تمت بشكل جيد وكنت أعمل مع المدربين في ألمانيا لمدة 3 أسابيع، وأنتظر الحصول على برنامج التأهيل ثم العودة إلى مصر لتنفيذه".



وأضاف: "مر شهر على إصابتي ومتبق لي 6 شهور لكي أكون متواجدا في الملعب ،عندما شعرت بآلام في الركبة قررت الخروج من الملعب بعدما تعلمت من إصابتي الأولى، وطبيب الأهلي طالبني بعمل أشعة وبعد عودتي له أبلغني أنها رباط صليبي".



وتابع: "كنت في قمة الرضا بقضاء الله عندما علمت بخبر الإصابة، وكل ما يأتي من الله خير سواء حلو أو سيء ولم أحزن، ولكني أدمعت بسبب نظرة والدتي وأخواتي لي".



وأردف: "كل لاعبي الأهلي تواصلوا معي ودعموني، وشوقي غريب أكد لي وجودي في بطولة الأمم الإفريقية، وفايلر تحدث معي وقال لي نحن في انتظارك لو طال غيابك ومكانك محجوز في الفريق".