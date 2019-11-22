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رياضة

مصطفى شوبير يكشف تفاصيل علاقته بـ شريف إكرامي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
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ياسمين تيسير
كشف مصطفي شوبير حارس الأهلى الناشىء والمنتخب الأوليمبي عن كواليس علاقته بـ محمد الشناوي، وشريف إكرامي وعلى لطفي حراس مرمى الفريق الأول .

وأكد شوبير في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن علاقته بـ الحراس الثلاث رائعة خاصة شريف إكرامي حي أنه يعتبره كـ أخيه الأكبر كما انه دائما ما ينصحه ويعطيه من خبراته الكبيرة.

وأضاف مصطفي شوبير أن شريف إكرامي أخبره عدة مرات انه يذكره بـ نفسه خلال بداياته مشددا أنه خلال مباراة الفريق الودية امام الاتصالات طالبه بـ خوض المباراة بجدية كما لو كان يلعب أمام برشلونة أو ريال مدريد

وقال :إن شريف اكرامي نموذج للاعب الملتزم داخل الملعب وخارجه.

وأكمل أن محمد الشناوي حارس مميز ايضا و تمكن من تطوير أدائه بشكل لافت للنظر
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