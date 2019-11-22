حالته في تحسن.. نبيل الحلفاوي ينفي شائعات وفاة الفنان هادي الجيار.. تفاصيل

طمأن الفنان نبيل الحلفاوي متابعيه على صحة الفنان هادي الجيار بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات.



وغرد الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏الأخ العزيز هادي الجيار تعرض لالتهاب رئوي ويتم علاجه بالمستشفى وحالته الحمد لله في تحسن.ولا صحة للإشاعات التي يسارع البعض بترويجها".



وكانت انتشرت شائعات وفاة الفنان هادي الجيار خلال الساعات الماضية لينفي الفنان نبيل الحلفاوي تلك الشائعات.



هادى الجيار هو ممثل مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، لمع اسمه فى مسرحية مدرسة المشاغبين كما ظهر فى المسلسلات التلفزيونية في المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم.



كما تألق فى وفى المسرح من خلال أعمال كان أهمها أحلام ياسمين، لما قالوا دا ولد.