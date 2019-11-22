شوبير يكشف مفاجأة بشأن حديثه مع شوقي غريب حول نجله

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقفه عقب علمه بخبر استبعاد نجله مصطفى من قائمة المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 عاما.



وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " تايم سبورت " أنه لم بغضب مطلقا من قرار استبعاد مصطفى حيث أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب من حقه اختيار الأنسب للبطولة مشددا أن مصطفى حارس رائع ويتدرب باستمرار وجد من أجل تطوير مستواه.



وأضاف أنه سبق وتحدث مع شوقي غريب وأخبره بضرورة اختيار الأنسب للقائمة وعدم الشعور بالحرج منه حال استبعاد نجله مشددا أن المنتخب الاوليمبي حقق إنجازا رائعا بضمان التأهل لـ أولمبياد طوكيو 2020.



حسم منتخب مصر الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، عقب الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.



وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب إفريقي يتأهل لطوكيو 2020 بعد منتخب كوت ديفوار الذي فاز في وقت سابق على غانا بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.