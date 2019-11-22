رئيس جامعة بنها لـ صدى البلد : لا توجد وظائف قيادية محجوزة والكفاءة معيار الاختيار .. مفاجآت فى نواب رئيس الجامعة .. المستشفى التخصصى الجديد ينطلق قريبا ..وننتظر القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الأهلية

- إصدار أكثر من 140 قرارا لاستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة

- تخصيص 50 مليون جنيه للبدء في إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد

- ترشيح 25 قيادة لمنصب نواب رئيس الجامعة والاختيار من أصعب القرارات

- خطوات واسعة وجادة للجامعة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية

- محافظ القليوبية داعم باستمرار لأنشطة وفعاليات الجامعة

-المستشفى الجامعى تتحمل فوق طاقتها وأعمال الصيانة والتطوير تشمل جميع الأقسام

- العدالة أساس الإدارة الناجحة وتطبيق القانون على الجميع داخل الجامعة



الدكتور جمال السعيد تولى المسئولية فى ظروف صعبة كانت تعيشها الجامعة وقتها بسبب خلو عدد كبير من المناصب الاكاديمية والإدارية العليا بالإضافة إلى سوء حالة المستشفى الجامعي وتردي الخدمات التي يقدمها للمرضى فضلا عن سمعة الجامعة لدى المجتمع .. كل هذه التحديات وضعها السعيد نصب عينيه وراهن نفسه على حلها خلال الشهور الاولى على توليه مسئولية رئاسة الجامعة حتى نجح خلال فترة وجيزة في تحسين أوضاع الجامعة رغم المخاطر والتحديات الكبيرة التي واجهته.



الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والده المهندس حلمي السعيد وزير الكهرباء والسد العالي بوزارة محمود فوزي عام 1970 ونقيب المهندسين لدورتين فى الستينات ، وشقيقته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الحكومة الحالية وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية – ماجستير في الهندسة المدنية – دكتوراه في الهندسة المدنية – جامعة عين شمس وايه آند أم بالولايات المتحدة الأمريكية و كان يشغل منصب أستاذا بكلية الهندسة بشبرا



شارك الدكتور جمال السعيد في أعمال التصميمات الهندسية والاشراف على التنفيذ لأكثر من 45 مشروعا منذ عام 1987 حتى الان بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه وتتنوع المشروعات ما بين مبانى سكنية وادارية ومنشات تعليمية وخدمية وموانى وانشاءات بحرية وقرى سياحية ومشروعات بنية أساسية وخدمية ، كما شارك في العديد من الدراسات والأبحاث العملية في مجال هندسة الأشغال العامة والموارد والإنشاءات المائية وله أكثر من 65 مؤلف علمي وأبحاث وكتب منشورة في دوريات ودور نشر ومؤتمرات علمية محلية وعالمية بالاضافة الى الاشتراك في الاشراف على 40 رسالة ماجستير ودكتوراة بمصر والخارج .. " صدي البلد" كان لها هذا الحوار مع رئيس جامعة بنها .



فى البداية ماهي رؤية الجامعة لتطوير الكوادر وإختيار القيادات الأكاديمية والإدارية؟



منذ اليوم الاول وانا حريص على استكمال الهياكل الاكاديمية والادارية بالجامعة وكلياتها وحتى الان تم اصدار مايقرب من 140 قرار تعيين وكيل ورئيس قسم وقيادات ادارية بإدارة الجامعة والكليات بالاضافة الى قرار امين عام الجامعة فنحن نسابق الزمن فى استكمال القيادات وليس لدينا رفاهية الوقت والانتظار اكثر من ذلك.



كما ان سياسة الجامعة تقوم علي تشجيع الشباب ومنحهم الفرصة الكاملة لتقلد المناصب القيادية والادارية حيث ان الكفاءة هى معيار تعيين اي قيادة بالجامعة يعنى من الاخر "معندناش وظائف قيادية محجوزة لأحد " كما ان الوظائف يتم الإعلان عنها بطريقة تتيح للشباب وكافة الاساتذة التقدم وخاصة العائدين من الخارج للإستفادة من خبراتهم وهو ما ساعد علي خروج البعض من شعور الإحباط بعد تشجيع الشباب علي تقلد المناصب والاستفادة منهم من خلال توظيفهم بالشكل الصحيح داخل جامعتهم طالما قادرين على تحمل المسئولية



وماذا عن موقف نواب رئيس الجامعة الجدد؟



اختيار نواب رئيس الجامعة اختيار هام جدا ومن اصعب القرارات التى تم اتخاذها فالجامعة تضم قيادات مميزة جدا على كافة المستويات ولذلك فقد تم وضع مجموعة من المعايير وتقييم المرشحين من خلال الاستعانة بالقامات العلمية وخبراء الجامعة بحيث يكون التقييم جماعيا وليس فرديا.



وماهى أهم المعايير التى على أساسها سيتم اختيار النواب؟



تم مراعاة فى كل الترشحيات لشغل المنصب نائب رئيس الجامعة مجموعة من المعايير وهى : الشخصية القيادية والقدرة الادارية على اتخاذ القرار ، والرؤية والفكر حول مشروعات وخطط تطوير العمل ، والالتزام والقدرة على تحمل المسئولية ، والقدرة على التخطيط ومتابعة التنفيذ ، ودقة وتنظيم العمل وتوازن الشخصية والعلاقات الطيبة مع اعضاء هيئة التدريس والطلاب ، والمشاركة فى مشروعات ورؤى تطوير الكليات والجامعة ، والتميز العلمى فى التخصص واجادة اللغة الاجنبية ، ومحمود السيرة وحسن السمعة مع مراعاة مدة الخدمة فى المنصب للحفاظ على استقرار العمل الادارى والاكاديمى.



وهل نواب رئيس الجامعة يجب أن يكونوا من عمداء الكليات؟



ليس شرطا ان يكون النواب من عمداء الكليات فكما ذكرت من قبل الجامعة تزخر بالقيادات العلمية المميزة ولذلك فالاختيار كان صعب جدا والترشيحات وتطبيق معايير الاختيار اصعب حيث تم ترشيح 25 قيادة على مستوى الجامعة وتضمنت الترشيحات عمداء ووكلاء واساتذة لها باع طويل فى العمل الادارى وتم استيفاء جميع الاجراءات اللازمة فى هذا الشان ومن المنتظر صدور قرارات تعيين نواب رئيس الجامعة قريبا.



ماذا عن مبادرات الجامعة المجتمعية و مشاركتها في المبادرات الرئاسية لتنمية قرى القليوبية ؟



مما لاشك فيه أن تفعيل دور الجامعات فى المشاركة المجتمعية و تقديم المبادرات الإيجابية الجديدة فى محيطها الإقليمي يعود بالنفع على المجتمع و يخلق مشاركة ايجابية بين الشباب الجامعى و المجتمع الذي يعيش فيه و لا ينفصل عنه كما أنه يمثل تعزيزا لدور الجامعة كبيت استشاري و يمد من جسور التعاون مع مختلف الهيئات.



ومن هذا المنطلق جاء حرص الجامعة على المشاركة في تنفيذ المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية و مؤسسات الدولة بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين و من بين هذه المبادرات مبادرة "صنايعية مصر" و التي تعد من المبادرات الهامة والتى لها مستقبل ومراحل كثيرة لخدمة طلاب وشباب القليوبية وتم التعاون مع مديرية التربية و التعليم بالقليوبية و بمشاركة كليات الجامعة و تم تدريب 404 من طلاب التعليم الفني بمدارس القليوبية وتأهليهم للالتحاق بسوق العمل من خلال تدريبهم علي المهن الحرفية بأساليب علمية قادرة علي النهوض بتلك المهن.



أن مبادرة "صنايعية مصر" انطلقت فى 14 كلية بالجامعة خلال المرحلة الأولى والثانية وحرصت الجامعة على تقديم برامج جاذبة تخدم مجالات العمل وأعدت البرامج بما يضمن الاستفادة الفعلية للمتدربين وذلك من خلال اختيار المتدربين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية – ادارة التعليم الفنى و تلبية رغبات الطلاب فى المجالات المعلن عنها..كما أنه يتم حاليا الاعداد لاطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة والتى تستهدف تدريب ما يقرب من 500 طالب من طلاب التعليم الفنى على الحرف والصناعات المختلفة.



كما قامت الكليات بإعداد برامج متخصصة ذات اهداف واضحة تلبى احتياجات سوق العمل تنوعت البرامج المقدمة من الكليات لتشمل المجالات الصناعية مثل السباكة واللحام والخراطة و التى تمت فى كليات الهندسة ببنها و شبرا و برامج انتاج الحلى ومكملات الزينة وتكنولوجيا الملابس والموضة بكلية الفنون التطبيقية علاوة على مجالات الحاسب الالى بكلية الحاسبات والتدريب على مهنة الخياطة و التفصيل بكلية التربية النوعية وصولا الى مجالات الصوب الزراعية والمزارع السمكية و تصنيع السماد العضوى والتى قامت بها كلية الزراعة.. كما قامت كلية العلوم بإضافة برنامجين مثمرين فى المرحلة الثانية شملت صناعة الصابون ومكافحة الآفات والتدريب على دراسات جدوي لإنشاء وتصميم مزارع دواجن وتقديم نظم التغذية والرعاية والصحة البيطرية بكلية الطب البيطرى.



كما أن مستشفيات بنها الجامعية شاركت بدور كبير فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي و الكشف عن الأمراض غير السارية من خلال استقبال الحالات المختلفة.. كما انه فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن المبادرة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاجه بدأت جامعة بنها بالتعاون مع البرنامج القومي لصحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي فى اتخاذ عدة اجراءت للبدء فى تنفيذ المبادرة ..حيث تم الدفع بأول وحدة مجهزه بالكامل داخل مستشفيات جامعة بنها للكشف عن سرطان الثدي لخدمة محافظة القليوبيه والمحافظات المجاورة.



وتم التنسيق مع محافظ القليوبية على اختيار قرية كفر فرسيس لتطويرها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالي بتفعيل الدور المجتمعي للجامعات المصرية و المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال قيام كل جامعة بتطوير منطقة عشوائية في محيطها .



و قد تضمنت أعمال التطوير بقرية كفر فرسيس تضمنت تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية وتجميل القرية ورفع القمامة والمخلفات على طول الطريق الرئيسي للقرية..كما تم زراعة 1000 شجرة مثمرة بعد الانتهاء من عمليات التجميل والتنظيف ورفع القمامة و تحليل مياه الشرب وغسل خطوط المياه بالقرية فضلا عن تنظيم برنامج متكامل لمكافحة الحشرات والآفات داخل وخارج المنازل وتوزيع مبيدات حشرية على أهالي القرية والتدريب على المشروعات الصغيرة و إعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية وغيرها من المشروعات التي تخدم احتياجات أهالي القرية وتاكيدا على ان جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وباحثيها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي القليوبية.



الرئيس وجه تكليفات للتعليم العالى بشأن تطبيق الشمول المالى بكافة الجامعات .. فماذا أعددتم لذلك؟



من خلال تبني الجامعة لاستراتيجية التحول الرقمي تم وضع خطة متكاملة لتطبيق الشمول المالي في كافة تعاملات الجامعة حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون للتحصيل الالكتروني مع بنكي القاهرة والأهلي وشركة فوري كما تم انشاء التطبيقات الالكترونية الداعمة للشمول المالي على شبكة الانترنت لتكون ضمن حزمة الخدمات الالكترونية سواء للطلاب في مرحلة البكالوريوس أو طلاب الدراسات العليا ولتكون ضمن دورة العمل في الجامعة فمن خلال صفحة خدمات الطلاب على الانترنت يستطيع الطالب اختيار قناة الدفع التي تناسبه ليجد المبالغ محددة سواء اسداد المصروفات أو استخراج الشهادات وغيرها من الخدمات..وتوفر هذه الخدمات سهولة التعامل للطلاب مع الخدمات الجامعية بتحويلها الى خدمات الكترونية كما توفر الشفافية المطلقة والمتابعة الفعالة لموارد الجامعة.



تجربة تعميم تطبيق المقررات الإلكترونية بديلا عن الكتاب الجامعي التي بدأتها عدد من الجامعات و الكليات هل يتم تطبيقها هنا ؟

التعليم عن بعد هو أحد أنماط التعلم الحديثة التي تستخدم تقنيات الحاسبات والاتصالات في مجال التعليم..وهو يناسب الكليات ذات الكثافة العالية التي لايستطيع فيها الطالب متابعة المحاضرات بانتظام..كما أن دمج الامكانات الحديثة للمعامل الافتراضية يجعله مناسبا أيضا للكليات العملية.



ونحن في جامعة بنها لاننظر للتعليم عن بعد على أنه مجرد طبع الكتاب الجامعي على اسطوانات بشكل الكتروني أو وضع الكتب على شبكة الانترنت..بل تشكل رؤيتنا ايجاد بيئة تعليمية تفاعلية كاملة للمقرر الدراسي تسمح بمشاركة للأستاذ و طلابه في العملية التعليمية وتوفر الصور والفيديو والصوت لشرح المادة العلمية.. كما توفر بيئة التعلم الالكتروني في الجامعة الاختبارات الالكترونية في أجزاء المقرر الدراسي و لمتابعة أستاذ المادة بنظام يضمن استيعاب الطلاب للمادة العلمية.



وإدراكا منا في جامعة بنها لأهمية التعلم الالكتروني فقد أنشأنا وحدة متخصصة في التعلم الالكتروني هدفها انتاج المقررات الدراسية و تقديم التدريب للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على هذا النمط من التعليم ويعمل بالوحدة مجموعة من الخبراء بالاضافة لمصممي المحتوى والتدريب.



خلال الثلاث أشهر الماضية تم انتاج مقررين دراسيين تم نشرها على منصة المجلس الأعلى للجامعات لتستفيد بها أيضا كل الجامعات الأخرى و قد سجل أكثر من خمسة آلاف طالب في خدمات التعليم عن بعد في أكثر من مقرر دراسي خلال النصف الثاني من العام الماضي.



أين موقع جامعة بنها من التصنيفات الدولية؟



بكل المقاييس الجامعة خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات و تطويرها.



ونحن في قائمة أفضل 1500 جامعة عالميا وفقا لتصنيف " يو اس نيوز الأمريكي" ٢٠٢٠ الذي يعتمد على ١٣ مؤشر تقيس أداء البحوث الأكاديمية وسمعتها العالمية و الإقليمية ويصنف افضل ١٥٠٠ جامعة على مستوى ٨١ دولة حول العالم واحتلت الجامعة و لأول مرة الترتيب ١١٦٢ عالميا كما احتلت الترتيب ٣٧ افريقيا والترتيب ١٢ على مستوى الجامعات المصرية الحكومية و الخاصة

واحتلت الجامعة الترتيب (401 -500) عالميا في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية بتصنيف التايمز البريطاني لعام2020 على مستوي العالم، فقد جاءت جامعة بنها ولأول مرة فى الترتيب من (401 – 500) متقدمة ١٠٠ مركزا عالميا فى هذا التصنيف مقارنة بالعام الماضي و هو انجاز يتحقق لأول مره لجامعة بنها كما احتلت الجامعة للمرة الثانية على التوالي عالميا الترتيب ٥٠١ - ٦٠٠ عالميا وفي علوم الحياة احتلت ولأول مرة الترتيب + 600 والعلوم الطبية الإكلينيكية والصحية احتلت ولأول مرة الترتيب + 600 والعلوم الهندسية والتكنولوجية احتلت الترتيب 401 - ٥٠٠ لتتقدم ١٠٠ مركز عالميا في هذا التخصص على مستوي العالم مقارنة بالعام الماضي.



أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية ياتى في اطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية و البحثية و في هذا الاطار تم تسليم عقود تمويل المشروعات البحثية لشباب الباحثين وهي العقود التي يمولها صندوق البحوث العلمية.



ربط الأبحاث العلمية بمشكلات المجتمع واحتياجاته أصبح أمر واقع ما مدى تطبيق ذلك في الجامعة؟



لقد أصبح هذا الأمر جزء أصيل من سياسة الجامعة و التي حرصت على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.



كما أن الجامعة تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة و خطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار و رؤية مصر 2030 بما يخدم المشروعات القومية و توجهات الدولة و سياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة والمجالات الاجتماعية..ونحن حريصون على فتح العديد من قنوات الاتصال مع المؤسسات الصناعية والمجتمعية سواء على نطاق محافظة القليوبية أو على المستوى القومي لتقدم حلول ابتكارية من خلال منظومة البحث العلمي و طبقا لمحاور الخطة البحثية بالجامعة و ذلك لكافة المستفيدين في مجال الصناعة أو خدمة المجتمع.



وهناك العديد من الأبحاث والفرق البحثية التي تعمل في هذا الاطار و من بينها على سبيل المثال التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشكيل لجنة من المتخصصين فى الوزارة للتواصل مع الفريق البحثى بالجامعة المشرف على رسالة استخدام جزيئات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الارضية لتتحمل جهود أعلى من المعتاد عليها دون الزيادة في مساحة مقطع العزل و في ضوء ما كشفت عنه الدراسة الحديثة عن استخدام جزيئات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الأرضية.



كما أن مجلس الجامعة قد وافق على تمويل ١٥ مشروع بحثي للمتميزين من شباب الباحثين بالجامعة بمبلغ ٣ مليون جنية بما يعادل ٢٠٠ الف جنية للمشروع الواحد وذلك من حساب صندوق البحث العلمي بالجامعة.



الوحدات ذات الطابع الخاص أصبحت أحد الروافد الأساسية للموارد المالية بالجامعات.. فماذا عنها هنا في جامعة بنها؟



لدي قناعة تامة أن الوحدات ذات الطابع الخاص هي مستقبل الجامعة بإعتبارها أحد الروافد الأساسية للموارد المالية بالجامعة و من خلال مجموعة ضوابط التي تضعها الجامعة لحمايتها دون المساس باستقلاليتها و حريتها في العمل و ذلك من خلال فكر و رؤية وخطة عمل مستقبلية واضحة لهذه الوحدات ونحن لدينا في جامعة بنها 59 وحدة ذات طابع خاص و نعمل فيها نعمل وفق تطور مفهوم دور الجامعة المجتمعي و الوحدات و المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة الي ثلاثة أنواع وهي وحدات ومراكز تهدف لزيادة دخل الجامعة المادي مثل المراكز الهندسية الاستشارية للشركات الخاصة ووحدات أخري استرشادية لها دور خدمي للمجتمع المحيط لا تكلف الجامعة ولا تهدف الي الربح مثل مراكز خدمة المجتمع كما يوجد وحدات ذات طابع خاص تؤدي خدمة مجتمعية مباشرة و تمثل احدي وجهات الجامعة التي تطل بها علي المجتمع المحيط وتستقطع الجامعة جزء من ميزانيتها لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمجتمع مثل الوحدات التي تقوم بالقوافلالطبية والبيطرية



وأي تحرك من الجامعة لخدمة المجتمع لابد أن يصاحبه مشاركة من المجتمع المحلي من خلال العمل في اطار توافقي و في اطار تطبيق ثقافة المؤسسة في العمل بالجامعة واتخاذ القرارت بشكل جماعي



ماذا عن مشروع الجامعة الأهلية وفرع العبور الجديد ؟..وما الذي طبق منه على أرض الواقع؟



جامعة بنها من الجامعات السباقة في مشروع إنشاء الجامعة الاهلية ومن حسن الطالع ان قيادات الجامعة السابقة كان لها رؤية في هذا الصدد لإستغلال ارض الجامعة بالعبور وهي موقع متميز و لم يتم الإستفادة منه لسنوات طويلة فما كان منا الا أن بدأنا بالفعل في إجراءات إنشاء الجامعة الأهلية و لكن كانت العقبة الاساسية هو مانص عليه القانون بإشتراط وجود وديعه بمبلغ 50 مليون جنيه كشرط للبدء في الإجراءات و هو امر كان صعبا حتي نجح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في تعديل الشرط و اعفي الجامعات الحكومية من هذا الشرط.



وحين بدأنا كان لدينا مباني وتجهيزات تم الإنتهاء منها بنسبة 100 % وسياستنا تتمثل في الإستغلال الأمثل للموارد فقررنا استغلال المباني بحيث يستوعب 700 طالب وبعد الدراسة راينا انه يمكن أستغلال المباني والتجهيزات الموجودة بالجامعة إستثماريا و في نفس الوقت تستمر خطوات السير في إنشاء الجامعة الأهلية حتي يتم اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الاهلية فقررنا إستغلال الإمكانات المتوافره تحت مظلة جامعة بنها الحكومية من خلال 3 برامج دراسية جديدة ترتبط بسوق العمل من خلال مصروفات بسيطه غير هادفة للربح لحين صدور القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الاهلية.



وهل سيتم الاكتفاء بما هو مقام من منشآت في الفرع أم هناك خطة للتوسع؟



بالطبع هناك خطة للتطوير وتوسيع الفرع وهناك مشروع لإنشاء مبنى للمدرجات بالفرع بإستثمارات 181 مليون جنيه و هذا المبنى الجديد سيقام على مساحة إجمالية 19500 متر مربع و سيضم 12 مدرج تعليمى يسع المدرج الواحد 250 طالب بالإضافة إلى 30 حجرة لأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم..كما سيحتوى المبنى أيضا على بدروم بمساحة 6000 متر مربع.



وهو جزء من خطة الاستغلال الأمثل للمنشات الجديدة بفرع الجامعة بالعبور لأنها جزء من الاستثمارات التي خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية وتم اسناد المشروع إلى احدى الجهات الوطنية و جارى الانتهاء من جميع الاجراءات لإبرام العقود لتنفيذه و من المقرر الانتهاء من المشروع خلال عامين.



كما وافق مجلس الجامعة علي انشاء فرع دولي لجامعة بنها علي جزء من أرض الجامعة بمدينة العبور ورفع مساحة الارض المخصصة للجامعة الاهلية بالعبور من 20 فدان الي 40 فدان وذلك في اطار حرص جامعة بنها علي الارتقاء بالعملية العملية والتعليمية والشراكة مع الجامعات المرقومة والمصنفة دوليا وذلك حتي تلبي كافة الاحتياجات التعليمية في ظل الانفتاح علي العالم الخارجي والمنافسة الدولية



وماذا عن حلم جامعة بنها فى إنشاء المستشفى التخصصى الجديد؟



الجامعة تولي ملف مشروع انشاء المستشفي التخصصي الجديد ببنها إهتماما خاصا ونتابع بإستمرار تطورات المشروع الذي كان ومازال يعد حلما لأبناء القليوبية لتخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعي التي تقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.



وفى هذا الاطار اوجه الشكر للدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية لدعمه لانشطة الجامعة والخطوات الجادة التى يسعى اليها للبدء بمشروع إنشاء المستشفى الجامعي التخصصي الجديد الذى سوف يرى النور قريبا



ودعما للمشروع فقد وافق مجلس الجامعة علي تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من التمويل الذاتي بالجامعة لتكون نواة للبدء في الاعمال التمهيدية لانشاء مستشفي جامعة بنها التخصصي الجديد كما تم البدء في تنفيذ اجراءات هدم المبني وعمل التصميمات الهندسية اللازمة وجاري حاليا التعاون مع الشركة التي تتولي أعمال تنفيذ مشروع المستشفي التخصصي الجديد.



واطالب بتضافر جهود الجميع والمهتمين بالشأن العام وصحة المواطنين بلتعاون مع الجامعة والمحافظة للمساهمة في انشاء هذا المشروع العملاق والتبرع علي حساب المستشفيات الجامعية رقم 99999 مؤكدا أن مشروع مستشفي جامعة بنها التخصصي الجديد سوف يتكلف ما يقرب من مليار ونصف شاملة الانشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة



وماذا عن تطوير المستشـفى الجامعـى لخدمة أهالى القليوبية ؟



المستشفى الجامعة تمثـل واجهـة الجامعـة لـدى المجتمـع، وقـد نكتسـب السـمعة الطيبـة منهـا وكل مـن يقصـد المستشـفى علــى درايــة بأنهــا تقــدم خدمــة طبيــة متميــزة وبهــا كفــاءات طبيــة، ومجلــس الجامعــة يوجــه ثلـث موازنـة الجامعـة للمستشـفى ويتـم تخصيـص الميزانيــات مــن مــوارد الجامعــة لتحســن الخدمــات المقدمــة للمرضــى المتردديــن علــى المستشـفى كما اطلقت الجامعة مبادرة "كلنا رهن الإشارة" للدعوة للتبرع للمستشفى الجامعي على حساب 99999 بجميع فروع البنك الأهلي لتحسين الخدمة بالمستشفى خاصة وان المستشفى يعد الملاذ الوحيد الآمن لمرضى القليوبية كلهم دون استثناء برغم كل العقبات بل ومحافظات الجوار في الشرقية والغربية والمنوفية حيث إن المستشفى لا يتلقى دعما بل يتم الإنفاق عليه من ميزانية الجامعة وباتت المصروفات أكبر بكثير جدا من أن تتحملها الجامعة نتيجة الزيادة المهولة في أعداد المرضى الذين يترددون يوميا على المستشفى والذين بلغ عددهم وفق إحصائيات إدارة المستشفى متوسط 1200 إلى 1500 مريض يوميا.



كما تم تشكيل لجنة لتنمية الموارد بالمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق وأحد خبرات جامعة بنها والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين والدكتور أحمد يوسف أستاذ النساء والتوليد ومنسق اللجنة بهدف تنمية المستشفى الحالي ودعم التخصصي الجديد بهدف توفير موارد للارتقاء بالخدمة الصحية.



وقد تم وضع آلية صرف التبرعات تقوم على عمل رقابي من خلال تحديد الاحتياجات عن طريق إدارة المستشفى ورفعها للجنة تنمية الموارد لاعتمادها وإقرارها من الجامعة دون صرف مليم واحد منها على المكافآت أو أي أغراض بعيدة عن صيانة وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات.



اضافة الى ذلك فأعمـال الصيانـة والتطويـرتشــمل جميــع أقســامها والفتــرة المقبلــة ستشــهد طفــرة بالمستشــفى وافتتاحــات خــال شــهرين أو 3 أشــهر حيث تم إقامة أكبر قسم حضانات حديثة ومتطورة للأطفال المبتسرين بطاقة 40 حضانة و10 أسرة للعناية المركزة و6 أجهزة تنفس صناعي و20 جهاز متابعة حيوية و5 أجهزة إنعاش قلب و25 جهاز علاج ضوئى لعلاج صفرة الأطفال.



كما أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح أول كبسولة جراحية متخصصة للجراحات بالمستشفى بإحدى التقنيات المتطورة حيث تتكون من 10 غرف للعمليات الموحدة على أحدث طراز بنظام الكبسولات الجراحية بمبنى الجراحة بتكلفة 35 مليون جنيه



كما تم التنسيق مع قسم الأطفال لافتتاح قسم الحضانات وعناية الأطفال الجديد خلال أيام وتم تجهيز 10 أجهزة "تخدير وترابيزات عمليات جديدة" ويجرى تركيب 5 أسانسيرات مطورة ومنظومة حديثة لأجهزة الإطفاء وتم توفير جهاز رنين مغناطيسي بـ19 مليون جنيه لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ إضافة الى توفير 10 أجهزة تنفس صناعي لوحدات الرعاية الحرجة وتطوير العناية المركزة لإنقاذ الحالات الحرجة كما تمت الموافقة على تطوير عناية وعمليات الطوارئ ووحدة الأشعة وتطوير وإنشاء وحدة جديدة لمركز السموم وسيتم البدء بها خلال ايام ويجرى التجهيز لتركيب جهاز قسطرة جديد بتبرعات المجتمع المدنى.

8 شهور هى الفترة التى مرت على استلام الدكتور جمال السعيد مهام منصبه رئيسا لجامعة بنها .. ومنذ اليوم الأول لتولى السعيد المهمة لم يهدأ ساعة واحدة إلا وأنجز واضاف جديد للجامعة وكلياتها .