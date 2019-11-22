دخل المستشفى لإجراء اللوز فخرج جثة.. أب يتهم مستشفى بالإهمال لوفاة طفلة بشبرا الخيمة

أمر عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بعرض جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات على الطب الشرعي وتشريح جثته لبيان سبب الوفاة ثم التصريح بالدفن.



وذلك عقب اتهام والد الطفل لمسئولي مستشفى خاص بالتسبب بوفاته عقب إجراء عملية اللوز للمجنى عليه.



وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من ولي أمر طفل يبلغ من العمر 3 سنوات يتهم فيه إدارة مستشفى خاص تدعى "د.ا" بالشارع الجديد بمدينة شبرا الخيمة بالتسبب بوفاة نجله بسبب الإهمال.



وقال مقدم البلاغ إن نجله دخل المستشفى لإجراء عملية اللوز ثم خرج إليه الطبيب ليسأله: هل نجلك يعاني من أي أمراض؟ فرد قائلا: لا، فأبلغه الطبيب بالوفاة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.