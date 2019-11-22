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فن

شاهد.. رقص بشرى وهنا الزاهد ولبلبة في مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:46 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
نشرت الفنانة بشرى مقطع فيديو من حفل الفنان عمرو دياب ضمن ليالي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الــ41 المقامة حاليا وحتى 29 من نوفمبر الجاري.

وظهرت بشرى في الفيديو وهي تغني وترقص برفقة بعض صديقاتها الفنانات من بينهن حلا شيحه وهنا الزاهد ولبلبه .

وسيطر اللون الأبيض علي إطلالات بعض النجمات، من بينهن النجمة مني زكي وهند صبري ومي سليم ونادية الجندي وبشري ودينا الشربيني.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 41 في الثامنة من مساء الأربعاء 20 نوفمبر ، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم، وتستمر فعالياته حتي 29 من الشهر نفسه.

يذكر أن فعاليات الدورة الأربعين الحالية لمهرجان القاهرة السينمائى يرأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي،وتحمل اسم الناقد الفني الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام.











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حفل الهضبة من بالم هيلز ضمن ليالى مهرجان القاهرة السينمائى ال٤١
A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Nov 21, 2019 at 8:03pm PST
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