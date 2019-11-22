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رياضة

مباريات شرسة في ختام الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.. تعرف على الصاعدين

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:14 م
كأس مصر - صورة أرشيفية
كأس مصر - صورة أرشيفية
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عبدالله هشام
تختتم غدا منافسات الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس مصر موسم 2019-2020 والتى تشارك فيها اندية دوري القسم الثاني والثالث، وتشهد المنافسات مواجهات شرسة للحصول علي بطاقات التأهل لدور ال32 من البطولة.

وجاءت المنافسات في تمام الساعة الثانية إلا ربع كالتالي:
ابو قير - المنصورة
فاركو - منتخب السويس
الإعلاميين - البنك الاهلي
الترسانة - الاولمبي
بني سويف - عرب الرمل
دكرنس - الحمام
بيلا - شباب سنورس

وتأهل فريق الشرقية الذي يلعب حاليا في دور القسم الثالث إلى دور ال32 بعد الفوز علي فريق الألومنيوم بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتأهلت أربعة فرق من دوري القسم الثالث إلى الدور ال32 من بطولة كأس مصر بجانب كبار الدوري الممتاز وهي الشرقية وقنا والعبور والجزيرة.

وحتى الآن تأهل فريق النجوم بعد الفوز علي بورفؤاد بنتيجة 5-2 وتأهل قنا بعد الفوز علي فريق القوصية بنتيجة هدف دون رد ونجح فريق العبور بالقليوبية في تحقيق الفوز علي القومي بنتيجة هدف دون رد.

وتبعهم فريق بتروجت بعد الفوز علي فريق سبورتنج بأربعة أهداف دون رد وفاز الجزيرة علي السنبلاوين بركلات الترجيح 5-4 ليتأهلوا جميعا إلى دور الـ 23 من البطولة بجانب أندية الدوري الممتاز علي ان تختتم منافسات الدور التمهيدي غدا.
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