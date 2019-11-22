إطلالة رقيقة.. سيرين عبد النور تخطف قلوب متابعيها فى أحدث ظهور  

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة رقيقة حيث ارتدت فستان اسود قصير وأنيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة تناسب مع إطلالتها.



تفاعل معها الجمهور والمتابعين الذين أبدوا اعجابهم بظهورها الرائع ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة .



وعلقت على الصور قائلة: "صور من المؤتمر الصحفي #الديفا جدًا كنت سعيدة بجمعة الصحافة الصديقة شكرًا لوجودكن ... والشكر الاكبر دايمًا للجمهور العربي على دعمه الدائم بحبكن ❤️💋 Dress: ".



وتنتظر سيرين عبد النور​ اطلاق مسلسل "الديفا" علي فضائية mbc وهو عمل درامي قصير مؤلف من 8 حلقات، كل حلقة مدتها 8 دقائق، تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.



مسلسل سيرين الجديد "الديفا"، سيجمعها مع الممثل السعودي ​يعقوب الفرحان​ وعدد من الممثلين اللبنانيين وغير اللبنانيين على mbc، كما أن الأغنية الجديدة لسيرين مع الفنان ​صلاح الكردي​ هي ضمن حلقات المسلسل.



