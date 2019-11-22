النظافة الشخصية أبرزها.. 5 نصائح لتقوية الجهاز المناعي

الجهاز المناعي واحد من أهم الأجهزة في جسم الإنسان فهو المتحكم عن الأمراض والوقاية منها، فكلما كان بصحة جيدة كلما حمى الأشخاص من أمراض عديدة، لذلك نتعرف على نصائح لتقوية الجهاز المناعي وذلك وفقًا لموقع "boldsky".



العصائر الطبيعية

تحتوي العصائر الطبيعية من الفاكهة الشتوية على عناصر غذائية سليمة، وتكافح نزلات البرد، وتعزز المناعة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، وتساهم في مكافحة الالتهابات الفيروسية، وزيادة تكوين خلايا الدم البيضاء، فينصح الأطباء الفاكهة على شكل عصير أفضل من تناولها وخاصًة في فصل الشتاء.



شرب الماء



تناول الكثير من كميات الماء من الضروري لأنها تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، وتضمن صحة الدم المحمل بالأكسجين للجسم، كما أنه يساعد في التخلص من السموم الزائدة بالكبد وتساعد على تقوية الجهاز المناعي.





ممارسة الرياضة



ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية تعمل على تقوية عضلات القلب وتضخ كميات من الدم، وتزيد من قدرة احتجاز الأكسجين في الرئتين، كما أنه يزيد من قوة الجهاز المناعي لحماية الجسم من الأمراض.





النظافة الشخصية

من أبرز النصائح التي يجب أن يهتم بها الأشخاص هي النظافة الشخصية فهي تحمي الشخص من عدم تكوين الجراثيم والبكتيريا في الجسم، وذلك عن طريق الاستحمام مرة يوميا وغسل اليدين باستمرار على مدار اليوم وقبل تناول الطعام وبعده.





النوم الكافي

يحتاج الجهاز المناعي بجسم الإنسان للمزيد من النوم الكافي، فالنوم يساعد على خفض التوتر الذي يشعر به الإنسان في بعض المواقف اليومية، كما أنه يحمي الجسم من أمراض عصبية، ويساعد في الحفاظ على الوزن المثالي للشخص.

