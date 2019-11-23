الإثنين المقبل افتتاح قصر ثقافة دمنهور

يفتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، يرافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، قصر ثقافة دمنهور المقام على مساحة ١١٢٩ مترًا بتكلفة 65 مليون جنيه يوم الاثنين المقبل وذلك بعد انتهاء أعمال المشروع التي أشرف على تنفيذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ليصبح القصر جاهزًا لدخول الخدمة الثقافية والفنية تلبية لمطالب أهالي محافظة البحيرة.



ومن جانبه أوضح محمد البسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة أن المبنى يتكون من بدروم عبارة عن جراج يستوعب 15 سيارة وخزان للمياه وعدة مخازن، ودور أرضي عبارة عن مسرح مجهز بأحدث معدات الميكنة والإضاءة والصوتيات لاستيعاب جميع العروض المسرحية مشيرا إلى أن مسرح قصر الثقافة يتسع لعدد ٣٠٣ كرسي مقسمة إلى صالة و بلكون وملحق به قاعة لكبار الزوار وغرف للممثلين.



واوضح البسيوني أن الدور الأول لمبنى قصر الثقافة يضم ديوان عام فرع ثقافة البحيرة وعدة مكاتب إدارية والدور الثاني يوجد به "قصر ثقافة الطفل" وهو عبارة عن نادي تكنولوجيا معلومات للأطفال وقاعة ندوات متعددة الأغراض ومكتبة للطفل تحتوي على ٢٥٢٧ كتاب.



وأضاف وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة بأن الدور الثالث " لمبنى قصر ثقافة دمنهور" يضم 3 نوادى للمرأة وللعلوم وتكنولوجيا المعلومات للكبار بالإضافة إلى عدة قاعات للمعارض وللفنون التشكيلية للحرف البيئية ولتدريبات الفنون الشعبية ومرسم ومكتبتين للكبار تضم ٥٧٤١ كتاب لجميع ألوان الفنون والآداب والتاريخ والفلسفة والعلوم بالإضافة لمجموعة كتب بطريقة برايل لافتا إلى أن الدور الرابع يضم مجموعة من الغرف الفندقية لاستقبال الفرق الفنية .