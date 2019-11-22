محمد صلاح يقضي على الشكوك حول مشاركته غدا أمام كريستال بالاس بهذه الطريقة

قضى المصري محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول على الشكوك التي تحوم حول لحاقه بمباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.



وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت لغياب محمد صلاح عن مباراة فريقه القادمة أمام كريستال بالاس ، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الكاحل.



ونشر صلاح على حسابه الشخصي على موقع الصور إنستجرام فيديو على حالته اليومية ، وهو في طائرة الفريق المتجهة للندن ، حيث تقام المباراة أمام كريستال بالاس، وظهر في الفيديو صديقه وزميله في الفريق ديجان لوفرين.



ويلاقي ليفربول نظيره كريستال بالاس غدًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج ، حيث يتصدر الريدز الدوري برصيد 34 نقطة.



