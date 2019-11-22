100 صورة فى ليلة التتويج.. منتخب مصر يتربع على عرش افريقيا

توج منتخب مصر الأوليمبي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، وذلك عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.



وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي و رمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار ابوبكر دومبيا.



وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا عن جوائز الأفضل في البطولة والتي اختتمت فعاليتها اليوم بالقاهرة.



واختارت اللجنة رمضان صبحي كأفضل لاعب في البطولة ، ومحمد صبحي كأفضل حارس مرمى ، ومصطفى محمد هداف البطولة بتسجيله 4 أهداف ، ليسيطر الفراعنة الصغار على جوائز البطولة.



ويرصد لكم موقع "صدى البلد" الاخباري، مائة صورة من تتويج المنتخب المصري بالبطولة الأفريقية.