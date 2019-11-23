مصر القابضة للتأمين : 62 مليار جنيه اجمالى محفظة استثمارات الشركة

أكد باسل الحيني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن الاستراتيجية والرؤية الجديدة للشركة تعتمد على مجموعة ركائز للنمو والتحول إلى مجموعة مالية غير مصرفية متكاملة.



وأضاف الحينى، خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين أن الاهتمام بالقوى البشرية التى تمتلكها شركات المجموعة، والتى تعد ثروة يجب استغلالها، مع العمل على ضخ دماء جديدة من الشباب والكوادر المتميزة بالسوق وتوفير فرص تدريبية لهم تتيح تكوين صف ثان من القيادات واكتسابهم خبرات من القيادات الحالية بما يسهم فى تطوير الأداء داخل شركات المجموعة.



تابع :جارى تطوير الفروع القائمة لشركتى التأمين فى كافة المحافظات، مع دراسة جدوى تدشين فروع جديدة، حيث أنه من المستهدف افتتاح فروع جديدة لشركة مصر لتأمينات الحياة وجعلها منمطة ذات واجهة واحدة وتصميم واحد ، كما سوف يتم تدشين فروع جديدة لشركة مصر للتأمين ضمن محور التطوير المؤسسى مع ضرورة التوسع الجغرافى للشركة ووضعها ضمن خطتها واستراتيجيتها المستقبلية، أما على مستوى الفروع الخارجية للشركة المتواجدة فى ( قطر- الكويت – دبى ) فقد حقق فرعى قطر ودبى نتائج جيدة، فى حين يتم العمل على تقييم فرع الكويت للوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف للتغلب عليها.



اوضح الحينى ، أن شركته تسعى للتواجد بفعالية بالسوق الأفريقى من خلال زيادة عمليات إعادة التأمين الوارد من هذه الأسواق، بالإضافة إلى دعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه من خلال دراسة إتاحة برامج التأمين المختلفة التى تمثل ظهيرًا إستراتيجيًا لتغطية المخاطر التى تواجههم.



وأشار الحينى الى أن مجموعة القابضة للتأمين تعد الشريك التأمينى لمبادرة " جسور" التى تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات للمتعاملين فى مجالات الصناعة والتجارة الخارجية مع دول شرق افريقيا لتوفير الغطاء التأمينى للبضائع المصرية عبر الخط الملاحى بين مصر والدول الأفريقية، فى خطوة تستهدف زيادة الصادرات المصرية الأفريقية، بما يتمشى مع استراتيجية الدولة المصرية ودعمها للتوسع على مستوى القارة الأفريقية.



وقال الحينى ، إنه جارى تطوير المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء وآليات تسويقها بما يتوافق مع متطلبات العملاء الباحثين عن الادخار والاستثمار بجانب التغطية التأمينية، إضافة للتركيز على الأليات الترويجية للمنتجات التأمينية لتواكب التطورات العالمية والتكنولوجية فى صناعة التأمين، بجانب العمل على التوسع فى القنوات التسويقية الجديدة وعلى رأسها التأمين البنكى الذى أصبح داعمًا رئيسيًا لتحقيق طفرة بنشاط تأمينات الحياة نتيجة للأنتشار الجغرافى الذى تحققه الشركات من خلال فروع القطاع المصرفى فى جميع المحافظات.



وذكر الحينى ،أن استراتيجية الشركة تضمنت تنمية الثروة العقارية من خلال الاستغلال المباشر لقطع الأراضى الصغيرة ، وإقامة مشروعات عل الأراضي الكبيرة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين؛ بالإضافة للاهتمام بالعقارات التاريخية ذات الطابع المعمارى المتميز بإعادة رونقها وتحويلها لوحدات مدره لعائد مجزى.



وكشف الحينى ، عن الاستعانة بشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وشركات ادارة أموال متخصصة فى إدارة محفظة الاستثمارات الضخمة التى تملكها مجموعة القابضة للتأمين البالغة حوالى 62 مليار جنيه، تعظيمًا لقيمة تلك المحفظة وزيادة العائد عليها.

اوضح الحينى ، أن القابضة تسعى للتوسع فى نشاط التأمين التكافلي بما يسهم فى توفير كل الخدمات والتغطيات المطلوبة للعملاء بجميع توجهاتهم، سوف يتم تدشين شركة جديدة لتأمينات الحياة التكافلى بمشاركة أكبر بنكين حكوميين فى مصر، بجانب وجود دراسات للتوسع فى نشاط التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى خلال الفترة القادمة.

