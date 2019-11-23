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سيارات

11 حيلة للحفاظ على سيارتك جديدة مدى الحياة ولأطول فترة ممكنة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
11 حيلة للحفاظ على
11 حيلة للحفاظ على سيارتك
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عزة عاطف
السيارة هي أغلى شيء يمكن اقتناؤه عند معظمنا بعد الشقة أو المنزل، ومثلما تحاول الحفاظ على الأثاث من التلف، يجب عليك أيضًا العناية بسيارتك لتعيش معك أطول فترة ممكنة، نقدم إليك 14 وسيلة للحفاظ عليها صالحة وفعالة لفترة أطول وفقًا لصحيفة موتورينج ريسرش.

1. التزم بجدول الصيانة الخاص بك
عليك إجراء "عَمرة" أو "خدمة صيانة" لسيارتك كل 12 شهرًا، أو باستمرار إذا كنت تسافر لأميال، هذا لا يعني مجرد تجديد الزيت فقط، قد تتضمن الخدمة أو ما تعرف بالعمرة تغيير المواد المستهلكة، بما في ذلك فلتر الزيت، فلتر الهواء، مرشح المقصورة، شمعات الإشعال في محرك البنزين.

2. افحص السوائل
يجب عليك أيضًا الاحتفاظ بالسوائل في السيارة، بدءًا من فتحات المياة لغسل الزجاج الأمامي إلى زيت المحرك، فحوصات السوائل العادية عادة جيدة لتعيش سيارتك فترة أطول.

3. تغيير الفلاتر
تحافظ الفلاتر على أي سوائل تستخدمها نظيفة، حيث يحتوي الزيت، الهواء والوقود على فلاتر منفصلة خاصة به، والتي يجب تغييرها على فترات زمنية مختلفة، يجب تغيير مرشحات الزيت والهواء في كل صيانة سنوية.

4. استبدال شمعات الإشعال
تعد شمعات الإشعال جزءًا أساسيًا من محرك البنزين الخاص بك، ويجب تغييرها عمومًا في كل صيانة سنوية أيضًا.

5. التحقق من الإطارات الخاصة بك
يجب أن تكون السلامة سببًا كافيًا لإبقاء إطاراتك في حالة جيدة، فحفظ إطاراتك بشكل صحيح سيوفر لك المال بدلًا من تغييرها كل فترة.

6. الحفاظ على سيارتك نظيفة
قد تكون سيارتك تعمل مثل الساعة، ولكن الحفاظ عليها نظيفة هو أمر جيد لاستمراريتها، فالأوساخ قد تتسبب في تآكل هيكل السيارة والأجزاء الداخلية، مما سيجعلها سيارة نظيفة من الداخل والخارج لأطول فترة.

7. استخدام جراج خاص
أفضل طريقة لحماية سيارتك هي إبعادها عن الشر لتغنيله، فهذا سيعطيها بالتأكيد حماية لائقة من الطيور والطقس السيئ، ناهيك عن الجريمة، لكن بالطبع لا يزال يتعين عليك غسلها من وقت لآخر.

8. إبعاد الفوضى
قم بإزالة الفوضى من سيارتك وسوف تتعامل معها وتتوقف وتحركها بشكل أفضل عمومًا، ستستخدم أيضا وقود أقل، ويعتبر الوزن الأقل حجمًا. يجعل كل شيء أفضل عندما يتعلق الأمر بالسيارات.

9. القيادة بسلاسة
إذا كنت لا تقود السيارة بشكل صحيح، فقد تسوء الأمور، "هذا يعني تجنب السرعات وتوقع التوقفات حتى لا تضطر إلى الضغط على الفرامل.. لا تتعجل!

10. استخدام أجهزة سيارتك
"إما أن تستعمله أو ستخسره" ما ينطبق على جسمك ينطبق أيضًا على سيارتك، فميزات مثل تكييف الهواء والنوافذ الكهربائية يمكن أن تنتهي بمرور الوقت وسوء الاستخدام، أيضًا تجنب شراء قطع غيار ليست أصلية أو غير مناسبة لجودة سيارتك لأن هذا يؤثر على عمرها.

11. الحفاظ عليها من الصدأ
الصدأ هو اسوأ شئ قد يصيب السيارة، لذا عليك توخي الحذر، فقبل غسلها للمرة الأولى من المستحسن وضع مادة مقاومة للصدأ عليها، حيث تعمل المادة على حماية طبقات الطلاء بشكل جيد.
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