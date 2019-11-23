ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التنمية المحلية: تنسيق تام مع الجهات المعنية لاستبدال التوك توك بالفان وإعلان الشروط

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:00 م
التوك توك- الفان
التوك توك- الفان
Advertisements
ايمان البكش
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أنه يجرى العمل على تنفيذ تكليفات الحكومة باستبدال مركبات التوك توك بسيارات فان صديقة للبيئة، موضحا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يتم العمل والتنسيق مع الوزارات كوزارة المالية والمحافظات والجهات المعنية بالأمر للتوصل إلى شروط الاستبدال والخطوات العملية للطرفين وإعلانها.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت فى التواصل مع كافة محافظات الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات " الميني فان " كسيارات أجرة والبدء فى تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات وذلك بديلًا عن مركبات " التوك توك ".

وأضاف انه يتم التعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات  رئيس مجلس الوزراء فيما يخص البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" وتعمل بالغاز الطبيعي . 

وأوضح أنه جارى التنسيق مع وزارة المالية والتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك علي التصدير فقط ، مضيفا أن الحكومة سبق وأن قامت بالتنسيق مع مصنعي "التوك توك" لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدًا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز .

وتسعى وزارة التنمية المحلية  مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكى مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات المينى فان وتقديم حوافز لهم ، والاستفادة من البرنامج الذى سبق وأن تبنته وزارة المالية، والجهات المعنية سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.

وأكد أن الوزارة طلبت من المحافظات بحصر احتياجاتها من السيارات الميني فان المزمع اطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك ، تحديد خطوط السير المقترحة ، وحصر تقريبي للسيارات المرخصة من الميني فان وتعمل كسيارات ملاكي وتعمل في النقل الجماعي بصورة غير رسمية تمهيدًا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها . 

وأضاف أن وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء الغير مرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات .

وشدد الوزير على أن الحكومة بوزاراتها المعنية تسعى لتوفير وسائل انتقال آمنة ومرخصة وحضارية لكافة المواطنين بالمحافظات والعمل على توفير فرص عمل للشباب .

وقالت أنها  تقوم بمراعاة الجانب الإجتماعى للعاملين فى هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال برنامج " مشروعك " الذي تنفذه الوزارة وذلك باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: تطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد عبر الاستثمار

وزير التنمية المحلية: 40 مليار جنيه لإصلاح الطرق الداخلية فى المحافظات

ترشيحاتنا

شاهد.. الرئيس السيسي يكتب على السبورة في الفصول التعليمية الذكية بالعاصمة الإدارية

مصر توقع اتفاقية بقيمة 83 مليون دولار لتنمية سيناء

بعد الفضيحة الأخيرة.. الأمير أندرو يغادر القصر الملكي| تفاصيل مثيرة

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور

ليلة مرعبة.. معجب أراد الزواج من شويكار فـ هددها بتشويه وجهها.. نوستالجيا

بعد تأجيل إطلاقه.. تعرف على أبرز مهام القمر الصناعي طيبة -1

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في تاريخها.. لكزس تكشف عن أول موديل كهربائي باسم UX 300e.. صور

شيفروليه تريل بليزر 2021 تنطلق في معرض لوس أنجلوس للسيارات.. صور

شاهد سيارة المستقبل 2030 المصنّعة خصيصا للسعودية.. صور