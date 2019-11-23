التنمية المحلية: تنسيق تام مع الجهات المعنية لاستبدال التوك توك بالفان وإعلان الشروط

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أنه يجرى العمل على تنفيذ تكليفات الحكومة باستبدال مركبات التوك توك بسيارات فان صديقة للبيئة، موضحا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يتم العمل والتنسيق مع الوزارات كوزارة المالية والمحافظات والجهات المعنية بالأمر للتوصل إلى شروط الاستبدال والخطوات العملية للطرفين وإعلانها.



وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بدأت فى التواصل مع كافة محافظات الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات " الميني فان " كسيارات أجرة والبدء فى تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات وذلك بديلًا عن مركبات " التوك توك ".



وأضاف انه يتم التعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص البدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" وتعمل بالغاز الطبيعي .



وأوضح أنه جارى التنسيق مع وزارة المالية والتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" مع قصر منتجاتها فيما يخص التوك توك علي التصدير فقط ، مضيفا أن الحكومة سبق وأن قامت بالتنسيق مع مصنعي "التوك توك" لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدًا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز .



وتسعى وزارة التنمية المحلية مع وزارة المالية لإيجاد آليات تحفيزية لمالكى مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات المينى فان وتقديم حوافز لهم ، والاستفادة من البرنامج الذى سبق وأن تبنته وزارة المالية، والجهات المعنية سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.



وأكد أن الوزارة طلبت من المحافظات بحصر احتياجاتها من السيارات الميني فان المزمع اطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك ، تحديد خطوط السير المقترحة ، وحصر تقريبي للسيارات المرخصة من الميني فان وتعمل كسيارات ملاكي وتعمل في النقل الجماعي بصورة غير رسمية تمهيدًا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها .



وأضاف أن وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء الغير مرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات .



وشدد الوزير على أن الحكومة بوزاراتها المعنية تسعى لتوفير وسائل انتقال آمنة ومرخصة وحضارية لكافة المواطنين بالمحافظات والعمل على توفير فرص عمل للشباب .



وقالت أنها تقوم بمراعاة الجانب الإجتماعى للعاملين فى هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال برنامج " مشروعك " الذي تنفذه الوزارة وذلك باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة .