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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بـ1.3 مليون جنيه.. ضبط 18 كيلو حشيش بالإسماعيلية

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسماعيلية بقصد الإتجار.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ومديرية أمن الإسماعيلية قيام (عنصر إجرامى) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه متخذاً من دائرة قسم شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام) و وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,3 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الإسماعيلية حشيش وزارة الداخلية

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