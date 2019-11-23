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حوادث

4 يناير.. الحكم في دعوى طرد السفير القطري من مصر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى، نظر دعوى طرد السفير القطرى من مصر، للحكم بجلسة ٤ يناير المقبل.

وأكدت الدعوى أن القضاء المصرى أصدر أحكاما بقضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرون، وكشفت الأوراق عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين في القضية.

وأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.

وأضافت الدعوى، أن الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية .

وطالبت الدعوى بطرد السفير خارج مصر ، لدور قطر البارز في تهريب قيادات جماعة الآخوان المسلمين .
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