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رياضة

عمار حمدي لـ الأهلي بعد التتويج بإفريقيا: المشاركة أو الرحيل.. فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:00 م
عمار حمدى
عمار حمدى
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عبدالله هشام
أعرب عمار حمدي لاعب فريق الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا تحت سن 23 عاما بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وأضاف عمار حمدي في تصريحات فضائية: "شوقي غريب المدير الفني قال لنا قبل الشوطين الإضافيين "مينفعش الجماهير تروح زعلانة" ولذلك لعبنا بكل طاقتنا لأجلهم".

وتابع: "أن ارتداء أقنعة كان متفقا عليه بين اللاعبين والجهاز الفني ولم يعترض أحد على الفكرة والروح بيننا جميلة للغاية وكنا في غاية التركيز".

واختتم عمار حمدي تصريحاته قائلا: "إذا لم أشارك مع الأهلي بشكل دائم سأطلب الرحيل لأى فريق حتى ولو على سبيل الإعارة لأنني أريد لعب دقائق أكثر".
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