الرئيس السيسي: إرادة سياسية لدى دول أفريقيا للتغيير نحو الأفضل .. فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن البنية الأساسية في افريقيامازالت تحتاج إلى مزيد من العمل، خصوصًا وأن افريقيا فيها عدد سكان يبلغ 1.2 مليار نسمة.



وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أفريقيا 2019: إن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه عن مؤتمر استثمر في مصر، يعكس إرادة مصر لفتح مجال الاستثمار في مصر لدول العالم، مضيفًا: "اليوم نقول استثمر في مصر وأفريقيا".



وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الموارد الطبيعية في افريقيا تمثل فرصة حقيقية للاستثمار الدولي، وهناك ارادة سياسية لدول أفريقيا للتغيير والتطوير، وهناك أمل لمستقبل أفضل إشراقا لدول أفريقيا.