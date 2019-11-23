شيخ الأزهر يهنئ غادة والي على تعيينها وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على توليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، متمنيًا لها التوفيق والسداد في أداء مهامها الجديدة.



وأشاد فضيلته بهذا الاختيار الحكيم، معربا عن ثقته الكاملة لامتلاك السيدة المصرية المقومات التي تؤهلها وتساعدها لشغل المناصب الدولية الهامة في أداء مهامها، مشيرًا إلى د. غادة والي تعد نموذجًا وقدوة للمرأة المصرية التى تسعى إلى خدمة مجتمعها، وترسم صورة إيجابية عن المرأة العربية.