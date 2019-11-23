بعد تتويج مصر.. كيف تمت سرقة كأس الأمم الأفريقية | تفاصيل

توج منتخب مصر لكرة القدم تحت 23 سنة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ، وتأهل الفراعنة الى أولمبياد طوكيو 2020 التي سيشارك خلالها العديد من الدول الأهم في عالم كرة القدم.



دخل لاعبو الفراعنة أرض الملعب بطريقة مختلفة لافتة للأنظار، حيث ارتدى اللاعبون قناع المسلسل الاسباني "لاكاسا دي بابل"، الذي تدور أحداثه حول سرقة بنك بطريقة مختلفة وهي ارتداء أقنعة تخفي ملامحهم لكي يتمكنوا من السرقة دون أن يقعوا في الفخ.



كما فعل منتخب مصر الأولمبي في هذه البطولة ارتدى القناع ودخل ملعب استاد القاهرة في مباراة النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، وتمكن من سرقة الكأس بهدفين مقابل هدف واحد.



انتهت مباراة مصر الأولمبي أمام نظيره الإيفواري بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد، سجل أهداف مصر كريم العراقي، والهدف الثاني سجله رمضان صبحي الذي أبهر به الملايين وأسعدهم، ليقود المنتخب الوطني الى أولمبياد طوكيو 2020.



اختار اللاعبون هذه الطريقة في الدخول الى الملعب لكي يجعلوا الخصم العنيد الذي تمكن من الوصول الى نهائي البطولة يشعر بالكثير من القلق، وحماسة الجماهير دفعت لاعبي المنتخب الوطني الى الوصول الى اولمبياد طوكيو وتحقيق الحلم مع شوقي غريب المدير الفني القوي.



جدير بالذكر أن منتخب مصر وصل الى الأولمبياد 12 مرة أكثر من أي منتخب آخر أفريقي أو عربي، ولكن لم يحقق لقب دوري أبطال أفريقيا سوى مرة واحدة هذا العام، بقيادة شوقي غريب الذي تمكن من بناء منتخب قوي يستطيع أن يحقق الألقاب.



