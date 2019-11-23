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رياضة

مان سيتي ضد تشيلسي.. رياض محرز يهدي التقدم 2-1 لـ السيتيزينز في الشوط الأول

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:27 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف أمام تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الاتحاد" في قمة الجولة الثالثة عشره من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

الهدف الأول لصالح تشيلسي جاء عن طريق نجولو كانتي، فى الدقيقة 21 من عمر اللقاء من تسديدة يسارية قوية في شباك ايدرسون.

وأحرز دي بروين هدف التعادل، من تسديدة يسارية أرتبطمت في مدافع تشيلسي تيموري لتسكن شباك كيبا فى الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وتكفل النجم الجزائري رياض محرز بتسجيل الهدف الثاني لصالح السيتيزينز في الدقيقة 34 من عمر اللقاء بعد توغول داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة في شباك كيبا.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، ويتطلع مانشستر سيتي لتخطي الهزيمة الأخيرة أمام ليفربول بنتيجة 3-1، وتحقيق الفوز على البلوز من أجل تضييق الخناق على الريدز المتصدر.
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