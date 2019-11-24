التخطيط: الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف زيادة التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة علي مستوي القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء " الصناعي، الزراعي، السياحي، الخدمة" تعمل علي زيادة الانتاج وتحقق الاستدامة والتنمية ورفع معدلات التشغيل.

أضافت في تصريحات لها، أن وزارتها تدعم بقوة القطاع التعليمي من خلال دعم صندوق تطوير التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين.

ذكرت " السعيد" أن انشاء الصندوق بهدف إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب.

بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

