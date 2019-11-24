ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف زيادة التنمية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
Advertisements
آية الحارجي
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة علي مستوي القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء " الصناعي، الزراعي، السياحي، الخدمة" تعمل علي زيادة الانتاج وتحقق الاستدامة والتنمية ورفع معدلات التشغيل.
أضافت في تصريحات لها، أن وزارتها تدعم بقوة القطاع التعليمي من خلال دعم صندوق تطوير التعليم لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين.
ذكرت " السعيد" أن انشاء الصندوق بهدف إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب.
بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط تعتمد 25 مليون جنيه لمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة

التخطيط: برنامج تطوير القيادات يستهدف تمكين القادة التنفيذيين في الحكومة

وزيرة التخطيط: الصناعة قطاع رائد يقود الاقتصاد القومي

هالة السعيد: مصر نفذت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتمتلك رؤية طموحة للمستقبل

توقيع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري لـ صندوق مصر السيادي

وزيرة التخطيط: الحكومة تعتزم الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة التحويلية

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث.. وضعت المنوم لزوجها وكتمت أنفاسه بمشاركة عشيقها.. وزوجه تقتل زوجها لاكتشافه خيانتها

وكالة الفضاء المصري تعلن سبب تأجيل إطلاق طيبة 1.. فيديو

مات ليلة فرحه .. قصة عريس المنيا من أمريكا إلى ملوى .. صلوا عليه الجنازة بدل الإكليل

وضعت المنوم لزوجها في الشاي وكتمت أنفاسه بوسادة بمشاركة عشيقها بسوهاج | تفاصيل

مفاجأة مدوية.. الترجي يودع البطولة العربية أمام اوليمبيك آسفى بصافرة جهاد جريشة..فيديو

صافرات استهجان وغضب تجاه جاريث بيل من جماهير ريال مدريد| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش يتيما وحيدًا .. حفل تأبين هيثم احمد زكى فى قصر السينما ..صور

فى فيلم بين الجنة والأرض.. ياسمين رئيس تظهر بإطلالة غير متوقعة.. صور

مات ليلة فرحه .. قصة عريس المنيا من أمريكا إلى ملوى .. صلوا عليه الجنازة بدل الإكليل