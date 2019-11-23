في الإبراهيمية وكفر صقر.. قطار القوافل الدعوية بـ أوقاف الشرقية يصل أسبوعه الرابع.. صور

وصل قطار حملة وزارة الأوقاف هذا هو الإسلام بمحافظة الشرقية لأسبوعه الرابع نظرًا لتكثيف الخطة الدعوية لمديرية أوقاف الشرقية خلال شهر ربيع الأول حيث نظمت أوقاف الشرقية أمس قافلتين دعويتين الأولى بمركز ومدينة كفر صقر ترأسها الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والثانية بمركز ومدينة الإبراهيمية ترأسها الشيخ وائل رضوان مدير إدارة أوقاف الإبراهيمية.





وضمت كل قافلة عشرة من الدعاة بالتنسيق الكامل مع منطقة وعظ الشرقية.





تأتي هذه القوافل تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتوجيهات الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، ومتابعة ومشاركة الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والشيخ محمد محمود خاطر مدير الدعوة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر قيم الإسلام الخلقية والإنسانية ومواجهة الأفكار المتطرفة .





وكان الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية قد أكد ضرورة تنشيط العمل الدعوي في إطار حملة "هذا هو الإسلام" للتوعية بتعاليم الدين الإسلامي، مضيفًا أن المديرية نظمت 3 قوافل دعوية جابت مساجد مراكز الزقازيق وأبو حماد والقرين والصالحية الجديدة، بالإضافة إلى قافلتين دعويتين موسعتين بالعاشر من رمضان وبمركز فاقوس.



