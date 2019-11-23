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رياضة

كريم نيدفيد عن انضمام اللاعبين الكبار للمنتخب الأولمبي: لا يوجد نقص في الصفوف

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:51 م
فرحة رمضان صبحي بهدفه
فرحة رمضان صبحي بهدفه الثاني فى نهائي كأس أمم أفريقيا
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حسن العمدة
أكد كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمنتخب الأولمبي، أن الفريق القومي لا ينقصه أي لاعب لينضم من الكبار خلال دورة الألعاب الأوليمبية.

وقال نيدفيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لا يصح الحديث عن الثلاثي المنضم للمنتخب الأولمبي قبل المباراة النهائية مع كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن المدير الفني هو المسئول عن الاختيارات.

وتمنى أن يوفر اتحاد الكرة إعدادًا قويًا للمنتخب حتى يحقق إنجاز جديد في الأوليمبياد خاصة وأنه لن يذهب إلى طوكيو من أجل التمثيل المشرف.
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