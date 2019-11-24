قبلة ميدان التايمز .. قصة أشهر صورة وثقت فرحة الجنود بانتهاء الحرب العالمية الثانية

كثيرا ما تشهد حياة الشعوب العديد من اللحظات التي لا تنسى في تاريخها، والتي تظل محفوظة في ذاكرتها، ولا يمكن للأيام أن تمحوها خاصة إذا ما كانت تلك اللحظات مرتبطة بالحروب وما عانته الشعوب من ويلاتها، والتي من بينها لحظات الفرحة التي وثقتها عدسات المصورين، لحظة سماع الجنود بخير انتهاء الحرب العالمية الثانية.



"قبلة ميدان التايمز"، أحد أشهر الصور التي ارتبطت بلحظة إعلان انتهاء الحرب العالمية الثانية بكل ما شهدته من فظائع وجرائم، واللي تم تصنيفها ضمن أفضل 100 صورة عبر التاريخ من قبل مجلة التايم الأمريكية.



الصورة وثقت فرحة البحارة الأمريكية عقب سماعهم إعلان نهاية الحرب العالمية الثانية، بمجرد وصول خبر استسلام اليابان للولايات المتحدة الأمريكية، في تلك الحرب، وهو الاستسلام الذي انتهت به واحدة أنت أكثر الحروب دموية وخرابا في التاريخ.











الصورة وثقت لحظة أشهر قبلة فرحا بانتهاء الحرب العالمية الثانية، واللي ظهرت فيها إحدى الممرضات واسمها: جريتا تسيمر فريدمان، ووفقال لقصة التقاط الصورة وفقا لما اعلنه المصور ألفريد أيزنشيدت صاحب الصورة، وصف فيها كيف راقب البحار مندونسا وهو يهرول في الشارع ويعانق أي فتاة تقع عليها عينه، قال المصور: "كنت أركض أمامه ومعى الكاميرا (لايكا) .. وفجأة لمحت أحدهم يقبض على شيء أبيض التفتُ وسجلتُ لحظة تقبيل البحار للممرضة. ولو كانت ترتدي حينئذ فستانًا داكنًا لما كان لي أن التقط الصورة".

صورة "قبلة ميدان التايمز" التقطها المصور الشهير ألفريد أيزنشتيدت في 14 أغسطس 1945، وذلك لحظة وصول خبر استسلام اليابان، وخرج الأمريكان للإحتفال بانتهاء الحرب في الشوارع ، وتحديدا في منطقة ميدان التايمز بنيويورك، وتظهر البحار الأمريكي، جورج ميندونسا، والذي كان في إجازة إلى وطنه الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مقررا له عودته إلى الحرب والقتال في المحيط الهادئ، في اليوم التالي ليوم إلتقاط الصورة، لكنه سمع خبر انتهاء الحرب واستسلام اليابان مما دفعه للخروج للاحتفال في قلب ميدان التايمز.الصورة وثقت لحظة أشهر قبلة فرحا بانتهاء الحرب العالمية الثانية، واللي ظهرت فيها إحدى الممرضات واسمها: جريتا تسيمر فريدمان، ووفقال لقصة التقاط الصورة وفقا لما اعلنه المصور ألفريد أيزنشيدت صاحب الصورة، وصف فيها كيف راقب البحار مندونسا وهو يهرول في الشارع ويعانق أي فتاة تقع عليها عينه، قال المصور: "كنت أركض أمامه ومعى الكاميرا (لايكا) .. وفجأة لمحت أحدهم يقبض على شيء أبيض التفتُ وسجلتُ لحظة تقبيل البحار للممرضة. ولو كانت ترتدي حينئذ فستانًا داكنًا لما كان لي أن التقط الصورة".